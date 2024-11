Důchodová reforma Senátem pravděpodobně projde, ANO chce prosadit zmrazení platů

Mikuláš s čertem by mohli politikům přinést zmrazení jejich výdělků. Boj o platy politiků se rozhoří i na půdě Senátu, a to možná už na schůzi 5. prosince. Senátorka za ANO Jana Mračková Vildumetzová navrhla nezvyšovat platy politiků pět let. Zvýšením platů se zároveň zabývá Sněmovna.