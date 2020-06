Sněmovnou zmítá spor o peníze, o něž přišly obce kvůli kompenzačnímu bonusu

„Je to krok proti logice, že se z krize máme proinvestovat,“ uvedl také místopředseda lidovců Ondřej Benešík. Obcím budou chybět peníze například na opravy chodníků či stavbu školek.

„Hrajeme o čas, chceme dát peníze obcím a to hned. Jestliže si vláda vzala plošně, tak jim to má taky vrátit plošně. Ano, je to kampaň a je to správná. Kampaň za investice, které budou muset obce a kraje řešit,“ řekla místopředsedkyně hnutí STAN Věra Kovářová.

„Za sociální demokracii trvá stanovisko, aby žádná obec nebyla postižena,“ uvedla po jednání klubu poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová. Do konce června bude chtít podle ní sociální demokracie spolu s hnutím ANO přijít s takovým řešením, aby byl obcím výpadek peněz kompenzován a to nikoli formou dotací, ale aby peníze dostaly všechny obce, které o ně kvůli schválenému zákonu přijdou.

Poslanci minulá týden kývli na to, že malé společnosti s ručením omezeným mají mít podle vlády také nárok na jednorázový příspěvek 500 korun denně.

Stejně jako osoby samostatně výdělečně činné za dobu od 12. března do 8. června, budou tedy maximálně moci žádat o 44 500 korun při podání žádosti za každý den z daného období. Žádat budou moci společníci v jedno či dvoučlenných s.r.o., anebo vícečlenných, jde-li o rodinné firmy.

Většina Sněmovny odmítla návrh Senátu, aby bonus 500 korun za den stát vyplácel z rozpočtu a neomezil příjmy obcí a krajů. Předcházel tomu ostrý spor o financování kompenzace. „Příště se na vás vyse..m,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová o ČSSD.

Občanští demokraté také považují řešení, které prošlo Sněmovnou, za nespravedlivé. Vláda měla podle šéfa ODS Petra Fialy v rukou elegantní řešení, které by nepoškodilo obce a kraje. „Přidělit obcím tisíc korun na obyvatele a krajům čtyři sta korun na obyvatele,“ řekl Fiala.