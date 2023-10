Lékárny stále vyhlížejí penicilin. Nedostane se na všechny, bojí se grémium

Společnost BB pharma navýšila dodávky penicilinu už před měsícem. Mezi distributory rozdělil dodavatel v minulém týdnu celkem 52 tisíc krabiček léčiva, momentálně by zásoby měly být na cestě do lékáren, ty ale pořád čekají. Každá má dostat alespoň dvacet balení. Podle šéfa Grémia majitelů lékáren Marka Hampla se ale na některé nedostane.

„Dvacet tisíc balení dostanou distributoři, kteří dováží jen do vlastních lékáren, nemocnic, nebo do virtuálních řetězců. Třeba do lékáren Benu se ani nedělají objednávky, distributor to tam posílá automaticky a na nás zůstává jediný distributor, který přijímá od všech objednávek záznamy a tam čekáme, až nám ty léky přiveze, čili objednat nelze a čekáme, jestli k nám dorazí,“ vysvětlil.

Narazili jste v poslední době na nedostatek nějakého léku? Ano 80 %(186 hlasů) Ne 20 %(46 hlasů)

I lékárny Benu na penicilin ale stále čekají. Podle informací iDNES.cz chybí třeba v lékárně na pražském Andělu nebo v Tylově ulici v Plzni. Jiné hlásí dodávky v řádu jednotek balení. Hampel říká, že slibovaných dvacet kusů dorazí málo kam. „Některá lékárna dostane dvě balení, některá tři, některá deset. Velké lékárny s velkou spádovou oblastí nebo nemocniční lékárny dostanou třeba 60,“říká.

Podle Hampla se nehledí na potřeby jednotlivých lékáren, navíc je lék dražší. „Rovnoměrná distribuce nadále vázne a musím říct, že od října ještě také zajímavé, že dodávky dorazily o 120 korun dražší. Normálně by byly za 122, teď přišly za asi 230 korun,“ uvedl.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v pondělí na tiskové konferenci řekl, že léčiva by měla už během pondělí dorazit do lékáren, další dávky mají přijít v následujících dnech.

V případě některých menších lékáren se tak i stalo. Například lékárna na náměstí T. G. Masaryka ve Veselí nad Lužnicí podle provozovatelky Hany Mazalovské antibiotika má. „Dnes nám přivezli dohromady deset balení, z televize jsem pochopila, že jich mělo být dvacet, to nedopadlo“, řekla.

Předseda Grémia majitelů lékáren Hampel se bojí, že na některé lékárny se vůbec nedostane. „Neexistuje povinnost, aby distributoři dodali do všech lékáren, ani alespoň jedno balení, aby tam takzvaně leželo. Tady je důležitý aspekt, že některá lékárna má třeba jedno balení na týden, některá lékárna má jedno balení na hodinu,“ vysvětlil.

Penicilin stále nedostala českobudějovická lékárna Zlatá rybka. „Zatím nepřišlo nic, ale máme dodávku ještě odpoledne, tak snad dorazí,“ říká vedoucí Pavlína Černá.

Zejména malé lékárny tak podle Hampla na 100 % nemohou počítat s dodávkou léčiva ještě tento týden. A nejedná se jen o penicilin. „Léky na cukrovku, na vysoký tlak, lokální antibiotika, to všechno je přerušené. To znamená, že se musí jednat opravdu o systémovou změnu a tak, jak je navržena novela zákona, ta to jenom zhorší,“ myslí si.

Distributor Via Pharma dodává léčiva řetězci lékáren Dr. Max. Jeho mluvčí Michal Petrov vysvětlil, že distribuce může několik dní trvat. „Jestliže se hlavní distribuce odehraje ve směru na náš sklad v Pavlově u Prahy, tak může ještě tak půlden zabrat distribuce do dalších skladů v Ostravě a v Brně. Dá se říct, že rozvoz do lékáren by měl být do středy kompletní,“ říká.

Petrov zároveň uklidňuje, že penicilin v lékárnách je. „V řadě lékáren ještě mají skladovou zásobu, a to jak penicilinových tabletek, tak i dětských antibiotických sirupů. Takže my už jsme vlastně situačně někde úplně jinde, než jsme byli, řekněme, před nějakým měsícem,“ doplnil.

Léčiva podle něj není tak těžké sehnat. „Jestliže lokálně ta antibiotika v penicilinové kategorii někde nemáme, tak jsme přinejmenším schopni odkázat pacienta na jinou blízkou lékárnu, kde ta antibiotika mají, koneckonců oni si to můžou zjistit i sami v případě, že zajdou na naše webové stránky,“ ubezpečil Petrov.

