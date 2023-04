K chybějícímu penicilinu přibyl lék na cukrovku. Lékaři řeší, jak je nahradit

Výrobce Ozempicu Novo Nordisk jej nedodal kvůli zvýšené globální poptávce a nedostatečné kapacitě výroby. Dotknout by se to mohlo několika tisíc pacientů. Obnovení dodávek očekává ministerstvo zdravotnictví v týdnu od 17. dubna. Lékaři a lékárníci se obávají, že výpadek, který se netýká jen Česka, by mohl trvat déle.

Česká diabetologická společnost ČLS JEP ubezpečila, že injekce lze nahradit obdobnými léky v tabletové formě. „Nejedná se o ohrožení pacienta ve smyslu, že jde o přípravek jedinečný a nezaměnitelný. Nicméně v některých případech bude nutné, aby pacient navštívil diabetologa a konzultoval s ním změnu léčby za jiný dostupný lék,“ řekl náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.