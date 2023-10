Penicilin dorazil. Farmaceuti ale nevědí, jak dlouho vydrží. Čekají krušné měsíce

Do Česka minulý týden dorazilo 52 tisíc balení penicilinu od společnosti BB pharma. Během týdne ho distributoři rozváželi po celé republice do všech lékáren, i malé provozovny měly dostat alespoň jedno balení.

Například EUC lékárna v Liberci na začátku týdne dostala jen tři balení, v pozdějších dnech dorazily další zásoby, řekla iDNES.cz farmaceutka Zuzana Pacáková. „Dostali jsme asi 40 krabiček celkem, ale od všech distributorů. Teď tu máme penicilin tří výrobců. Myslím, že zatím to stačit bude, ale uvidíme co za měsíc,“ říká.

Marek Csoöllei z lékárny BENU na brněnském Obilním trhu s ní souhlasí. „Nedokážeme předpovědět, co bude. Přijdou respirační onemocnění a zase bude problém. Z rezervací jsme dostali sedm balení a musíme doobjednat, od Alliance (Alliance Healthcare, jeden z distributorů, pozn. red.) dorazilo 25 kousků, v tuto chvíli to stačí,“ vysvětluje.

Další lékárna stejného řetězce v Tylově ulici v Plzni dostala penicilin ve středu. „Máme deset balení, vydrží to asi tak na čtrnáct dní,“ předpokládá lékárnice Eva Ženíšková.

Penicilin, který v tomto týdnu do lékáren dorazil, je ale dražší. Maximální stanovená cena byla dosud 92,22 koruny a doplatek byl nanejvýš 20 korun. Nově je cena stanovená až na 155,76 koruny. Doplácet se může až 120 korun.

Daří se vám v poslední době dostat ke všem lékům, které potřebujete? Ano 47 %(216 hlasů) Ne 53 %(239 hlasů)

Podle farmaceuta českobudějovické středně velké lékárny Zlatá rybka Jana Pavláska bylo zdražení na místě už dřív. „Ceny byly sešlapané tak strašně nízko, že sem firmy nechtěly dovážet. Bylo to moc levné a ostatní státy daly BB pharma prostě víc peněz, tak co by dovážela k nám? Od října se platí víc a světe div se, penicilin je,“ myslí si.

„Dorazilo nám omezené množství, ale vystačíme. Chybí akorát dětské antibiotické sirupy Ospen, za ty ale máme náhradu. Penicilinu máme asi deset krabiček, to vydrží tak na týden,“ pokračuje Pavlásek.

I některé malé lékárny ale dostaly dost balení. Třeba Lékárna u nádraží ve Veselí nad Lužnicí dostala tento týden podle lékárnice Markéty Cihlářové asi patnáct krabiček. „Nějakou dobu to určitě vydrží, jsme hodně malá lékárna, může to být na měsíce. Ale pak dojde penicilin ve velkých lékárnách, tak lidi přijdou sem a bude to pryč za týden,“ obává se.