Havlíček poukázal na to, že úřad vychází z jurisdikce z roku 2024, a odpovědnost tak podle něj jde především za předchozím ministrem Lukášem Vlčkem (STAN). „Proč tak nečinil, to já nevím. Mně to přistálo na stole začátkem tohoto roku a bylo zřejmé, že se to bude muset ukončit. Logicky úředníkům nezbylo nic jiného,“ řekl.
Moderátorka Bára Divišová následně položila dotaz k tématu i Vítu Rakušanovi. Než však stihla domluvit, Havlíček se předsedy Starostů zeptal sám: „Jednoduchý dotaz – proč to nepodepsali vaši ministři, když už to bylo od roku 2024?“
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Rakušan přiznal, že články spojené se zastavením vymáhání ještě nečetl, překvapila ho však ostrá politická reakce a dotazy na to, co „udělal nebo neudělal ministr“. „Potom přijdete nakonec s větou ‚ale rozhodují úředníci‘,“ reagoval.
„To, co děláte, je posouvání toho státu, aby úředníci nemohli rozhodovat tak, jak si myslí. Vy jste zrušili služební zákon, kde máte jakoukoliv ochranu pro úředníky, právě proto, aby ta rozhodnutí nemohli dělat nezávisle,“ rozvedl Rakušan s tím, že úředník bude vždy váhat, jestli má rozhodnout proti vůli ministra. Přitom přímo naznačil, že v případě dotací týkajících se Penamu je „úředníkům jasné, co si ministr přeje“.
Havlíčka slova jeho oponenta podle svých slov „šokovala“ a vyjádřil obavy z toho, že si Rakušan myslí, že úředníci rozhodují podle přání ministra. Diskuze se následně stočila ke služebnímu zákonu, přičemž se oba politici předháněli, kdo jeho znění rozumí víc.
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Podle Rakušana je však především nutné postup ministerstva prověřit, a to nezávisle na tehdejší politické reprezentaci. „Četl jsem si váš volební program a líbila se mi jedna věta. Doufal jsem, že to chlapsky dodržíte, jako Karel Havlíček, který všechno dodrží: Nebudeme se vymlouvat na Fialovu vládu,“ poznamenal bývalý ministr vnitra a zopakoval, že by měl být Havlíček „chlapem“.