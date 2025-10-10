Pelta má nastoupit do vězení, u Nejvyššího soudu se ale domáhá dalšího odkladu

Autor: ,
  10:52
Nejvyšší soud obdržel dovolání někdejšího fotbalového funkcionáře Miroslava Pelty s návrhem na odklad výkonu rozhodnutí. Nastoupit do vězení měl do pátku. Bývalý předseda Fotbalové asociace České republiky a exmajitel fotbalového Jablonce si má odpykat 5,5 roku za machinace se sportovními dotacemi.
Odvolací soud řeší případ bývalého předsedy českého fotbalu Miroslava Pelty a...

Odvolací soud řeší případ bývalého předsedy českého fotbalu Miroslava Pelty a exnáměstkyně ministerstva školství Simony Kratochvílové, obviněných z manipulace sportovních dotací. (28. května 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Odvolací soud řeší případ bývalého předsedy českého fotbalu Miroslava Pelty a...
Odvolací soud řeší případ bývalého předsedy českého fotbalu Miroslava Pelty a...
Odvolací soud řeší případ bývalého předsedy českého fotbalu Miroslava Pelty a...
Odvolací soud řeší případ bývalého předsedy českého fotbalu Miroslava Pelty a...
22 fotografií

Pelta a jeho tehdejší milenka, náměstkyně ministerstva školství Simona Kratochvílová podle pravomocného verdiktu ovlivnili v roce 2017 přidělení dotací 18 žadatelům programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů.

Fotbalový boss údajně Kratochvílové předložil seznam žádostí, které preferoval. Oba vinu popírají. Soudy vyšly z policejních odposlechů z bytu, kde se milenci scházeli, dále z výpovědí svědků i z listinných důkazů.

Soud o několik dní odložil nástup do vězení fotbalovému funkcionáři Peltovi

Dvojici uznaly vinnou z pokusu o tři trestné činy - zneužití pravomoci úřední osoby, porušení povinnosti při správě cizího majetku a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Pelta Kratochvílovou podle verdiktu k těmto skutkům navedl.

Kratochvílová nastoupila do brněnského vězení v pondělí, Nejvyšší soud ji ale hned ve čtvrtek v reakci na složitou procesní situaci přerušil výkon trestu.

Pelta se těsně před uloženým nástupem do vězení léčil v nemocnici, následně v domácí péči. Městský soud v Praze také vyhověl jeho žádosti a posunul mu nástup do věznice o pět dní.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Nobelovu cenu míru dostala venezuelská opozičnice Machadová. Trump se nedočkal

Přímý přenos

Norský Nobelův výbor v pátek v 11:00 SELČ oznámil jméno letošního nositele Nobelovy ceny za mír. Stala se jím venezuelská opozičnice María Corina Machadová. Opakovaně svůj zájem o tuto cenu vyjádřil...

10. října 2025  10:10,  aktualizováno  11:14

Medvědi v Česku. Myslivci se obávají záměrného vypuštění ve třech lokalitách

Myslivci se obávají, že všechny tři případy z poslední doby, kdy se lidé na různých místech setkali s medvědy hnědými, souvisejí se záměrným vypuštěním zvířat do české přírody. Vyplývá to ze závěrů...

10. října 2025  11:08

Pelta má nastoupit do vězení, u Nejvyššího soudu se ale domáhá dalšího odkladu

Nejvyšší soud obdržel dovolání někdejšího fotbalového funkcionáře Miroslava Pelty s návrhem na odklad výkonu rozhodnutí. Nastoupit do vězení měl do pátku. Bývalý předseda Fotbalové asociace České...

10. října 2025  10:52

RECENZE: Metalový koncert s laserovými efekty. Jinak je sci-fi Tron: Ares těžká nuda

50 %

Tron z roku 1982 byl svým vstupem do virtuálního světa přelomový, před patnácti lety na něj navázal Tron: Legacy ve 3D a trojrozměrnou variantu teď nabízí i třetí díl série Tron: Ares. Ovšem kromě...

10. října 2025  10:50

STAN vybírá šéfa poslaneckého klubu i kandidáta do vedení Sněmovny

Poslanci STAN vybírají předsedu svého klubu, rozhodnout by měli také o svém kandidátovi na místopředsedu Sněmovny. Setkali se v Lipnici nad Sázavou, kde má dolní komora parlamentu své rekreační...

10. října 2025  10:40

Vojenský lékař čelí obžalobě ze znásilnění osmi žen, podle vyšetřovatelů je zdrogoval

Bývalý vojenský lékař a pedagog čelí obžalobě ze sériového znásilnění osmi žen, zejména studentek vysokých škol. Podle vyšetřovatelů jim přidával do pití drogu, po které ztrácely sebekontrolu....

10. října 2025  10:25

Nejistota v Gaze. Izrael schválil příměří a stahuje se, ale údery pokračovaly

Izraelská armáda se začala stahovat z částí Pásma Gazy poté, co izraelská vláda v noci schválila dohodu o příměří s palestinským teroristickým hnutím Hamás, která mimo jiné předpokládá osvobození...

10. října 2025  1:06,  aktualizováno  10:17

Smrtící brouci. Ruské drony přistávají na cestách, hluboko v týlu čekají na kořist

Říká se jim drony-žduni. Podle ruského slova „ždať“, tedy čekat. Ruské ozbrojené síly nasadily na Ukrajině smrtící drony, které zalétávají desítky kilometrů do týlu nepřítele, usadí se na cesty a...

10. října 2025  9:57

Nečekejte dnes vládu, řekl Babiš. Zmínil Fialovu hrozbu kompetenční žalobou

Předseda ANO Andrej Babiš chtěl mít už v pátek hotovou dohodu o rozdělení křesel ve vládě s hnutím SPD a Motoristy sobě. „Nečekejte, že dnes oznámím vládu, jména a tak dále,“ uvedl místo toho v pátek...

10. října 2025  5:23,  aktualizováno  9:44

V bouřícím Peru odvolali nenáviděnou prezidentku. Dráždila aférami i plastikou

Peruánský Kongres rozhodl o odvolání nepopulární prezidentky Diny Boluarteové. Na její místo následně v pátek ráno nastoupil dosavadní předseda Kongresu José Jerí. Podle zákonodárců nezvládla vláda...

10. října 2025  9:24

Kdo si zaslouží státní vyznamenání? Navrhněte své favority v anketě iDNES.cz

Při příležitosti výročí vzniku Československa udělí či propůjčí prezident Petr Pavel vybraným osobnostem státní vyznamenání. Kdo přesně je 28. října dostane, se zatím neví. Seznam oceněných zůstává...

10. října 2025  9:12

Boj s RS viry začal, ale zvolna. Část matek injekce pro děti odmítá, jiné je shánějí

Premium

V Česku se rozjíždí boj s RS viry, které napadají dýchací cesty a jsou nebezpečné pro nejmenší děti. Těm mohou způsobit těžké záněty průdušek a plic, někdy i smrt. Řada nemocnic už kojencům nabízí...

10. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.