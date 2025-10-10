Pelta má nastoupit do vězení, u Nejvyššího soudu se ale domáhá dalšího odkladu

Pelta a jeho tehdejší milenka, náměstkyně ministerstva školství Simona Kratochvílová podle pravomocného verdiktu ovlivnili v roce 2017 přidělení dotací 18 žadatelům programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů.
Fotbalový boss údajně Kratochvílové předložil seznam žádostí, které preferoval. Oba vinu popírají. Soudy vyšly z policejních odposlechů z bytu, kde se milenci scházeli, dále z výpovědí svědků i z listinných důkazů.
|
Soud o několik dní odložil nástup do vězení fotbalovému funkcionáři Peltovi
Dvojici uznaly vinnou z pokusu o tři trestné činy - zneužití pravomoci úřední osoby, porušení povinnosti při správě cizího majetku a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Pelta Kratochvílovou podle verdiktu k těmto skutkům navedl.
Kratochvílová nastoupila do brněnského vězení v pondělí, Nejvyšší soud ji ale hned ve čtvrtek v reakci na složitou procesní situaci přerušil výkon trestu.
Pelta se těsně před uloženým nástupem do vězení léčil v nemocnici, následně v domácí péči. Městský soud v Praze také vyhověl jeho žádosti a posunul mu nástup do věznice o pět dní.