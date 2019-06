Kauza přerozdělování dotací je u konce. Policie má na Peltu odposlechy

Nejvyšší žalobce to policii smetl ze stolu po Peltově stížnosti. Výslech byl už vlastně zbytečný, ale Pelta přišel. „S rozšířením trestního stíhání zásadně nesouhlasím,“ řekl Pelta. Skončil výslech a byla to i tečka za celou kauzou.

Spis je kompletní a MF DNES měla možnost do některých dokumentů nahlédnout. Podstatou kauzy je, že šéf českého fotbalu Pelta skrz náměstkyni Kratochvílovou skrytě řídil tok dotací do sportu a směroval ho hlavně do fotbalu.

Policisté se opírají zejména o telefonní i prostorové odposlechy, protože Pelta s Kratochvílovou se domlouvali v pronajatém bytě v Praze. Pelta ho platil pro Kratochvílovou.

Na tahu je teď státní zástupce, který by měl sepsat obžalobu. „Policejní orgán navrhuje podat obžalobu na pět obviněných fyzických osob a dvě obviněné právnické osoby,“ uvedl před pár dny státní zástupce Ondřej Trčka. Zajímavé je, že jednoho obviněného navrhla policie obžalovat z přijetí úplatku. Mohlo by jít o Kratochvílovou a její byt. Co tedy policie na Peltu a předsedu ČUS Miroslava Janstu vlastně má?

„Rozumíš, to je třeba taktika, ale já potřebuji, aby to začalo šestkou.“

To je jedna z klíčových vět v odposleších, kterou říká Pelta Kratochvílové 24. ledna 2017. Ministerstvo školství fotbalové asociaci chtělo pro rok 2017 dát na dotacích 581 milionů korun, pak dokonce jen 553 milionů. Pelta sdělil Kratochvílové, jak ze spisu vyplývá, že by si představoval částku 600 milionů a víc (aby to začínalo šestkou). Intervence byla neúspěšná, protože se mu podařilo zvednout dotaci jen o devět milionů na 562 milionů korun. A právě těch devět milionů dnes policie bere jako škodu.

Druhá epizoda: Pelta si 15. února 2017 stěžuje Kratochvílové, že dostal málo (jen 562 milionů): „Já dělám chytrýho, u nás budou prachy, začínáme šestkou a Zdeněk mi do toho pic!“ Tato pasáž podporuje policejní verzi, že Pelta se před fotbalisty chlubil vlivem, a tím si upevňoval pozici.

A teď zatřetí, hovor sportovního ředitele klubu Slovan Varnsdorf Vlastimila Gabriela s Peltou. Policie z něj dovozuje, že Pelta zajistil Gabrielovi nezákonně dotaci. „Poslední věc, já potřebuju vědět, bude ten mega, nebo ne?“ ptá se Gabriel.

„Bude, já jsem se na to vy..al, trochu se přiznám,“ slibuje Pelta.

V textu obvinění je pak skutečně v tabulce neoprávněně zvýhodněných projektů i 4,9 milionu korun na hřiště v Peltově rodném Varnsdorfu. Takže byl nakonec nejen „mega“, ale hned pět milionů.

Každý měl svůj seznam

Na jedné dotaci pro fotbalový klub v Hodoníně mohl mít Pelta skutečně přímý prospěch.

Firma Moravské naftové doly (MND) podporuje Peltův Jablonec, ale nezávisle na tom i fotbalový Hodonín, kde těží naftu. Pelta to dobře věděl a takto naléhal na Kratochvílovou: „Já mám Komárka (majitel MND – pozn. red.) největšího sponzora, to kdybyste mi nedali, tak umřu.“ Firma MND už dříve odmítla, že by sponzoring Jablonce souvisel s dotacemi pro Hodonín.

Jedna pasáž nejspíš vysvětluje záhadu, proč byl na začátku kauzy zadržen i bývalý ministr a pak pražský komunální politik Karel Březina (ČSSD). Ten však z ničeho obviněn není. „K tomuhle existuje ještě asi deset akcí od Jansty a pak si ještě donese zítra svůj seznam Karel,“ říká Peltovi Kratochvílová v zachycené pasáži rovněž z 24. 1. 2017. Policie k tomu víc nezjistila a sám Březina s médii nekomunikuje.

Krácení olympioniků

Ve druhé větvi „kauzy Pelta“ je obviněn předseda České unie sportu, která má přes milion členů, výše zmiňovaný Miroslav Jansta. Je obviněn ze sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky. Zjistil, že jeho unie má místo původně slíbených 60 milionů korun na provoz schválených jen 48 milionů. Poslal Kratochvílové pro něj osudnou SMS, že „je potřeba pokrátit olympijský výbor“.

Osoby a obsazení Miroslav Pelta - Bývalý předseda Fotbalové asociace naváděl podle policie náměstkyni ministryně, aby fotbalu dala na dotacích víc peněz. Vinu odmítá. Simona Kratochvílová - Podle policie předávala Peltovi informace. Předložila návrh rozdělení dotace dle Peltových not. Kratochvílová nevypovídá. Miroslav Jansta - Předseda ČUS chtěl podle policie získat peníze na dotacích na úkor ČOV. Když zjistil, že má slíbeno jen 48 milionů korun místo šedesáti, napsal SMS, že má ČOV získat méně. Cítí se nevinen. Zdeněk Bříza - Úředník ministerstva zvýhodnil podle policie fotbalovou asociaci. Vinu odmítá. Jan Boháč - Sekretář ČUS se měl domlouvat s Janstou na dotacích. Vinu odmítá.

I policie od počátku připouštěla, že Jansta nechtěl obohatit sám sebe – jen zvýhodnit svou unii.

Vyšetřovatelé si v prosinci 2017 zadali u soudního znalce Jakuba Fischera posudek, aby vypočítal z metodických pokynů ministerstva, kolik měla Česká unie sportu správně dostat peněz. Možná dobrý nápad, jenže Fischer zjistil, že to spočítat nejde. „Nejedná se technicky vzato o metodický pokyn, neboť v části hodnotících kritérií neobsahuje žádnou metodiku. S ohledem na to je nekonečně mnoho možností, jak výpočet provést a přidělit komukoli prakticky libovolnou částku,“ napsal Fischer.

Pro Janstu hrají ještě dva dokumenty. Loni 26. září rozhodoval Vrchní soud v Praze o Janstově stížnosti proti zajištění několika nemovitostí v souvislosti s obviněním. Soudce Jiří Lněnička stížnosti vyhověl a neodpustil si jednu větu, v níž vyjádřil názor na celou kauzu: „Soud má určité pochybnosti už proto, že předseda České unie sportu měl v náplni práce získávání prostředků pro činnost ČUS.“

Další posudek (na zadání obhajoby) dělal auditor a senátor Lukáš Wagenknecht. Ten policejní konstrukci nahlodal v tom, že „v případě, že jde o veřejnou podporu ve formě dotace, nelze takovou službu vnímat jako veřejnou soutěž“. Jinými slovy, Jansta nemohl nějakou neférovostí olympijský výbor „okrást“, když si nekonkurovali v žádné soutěži.

Zajímavá je i výpověď Jiřího Kejvala z listopadu 2017, předsedy Českého olympijského výboru, který měl být tím „okradeným“. Jenže spíš ho tak označila policie. „Obdrželi jsme do datové schránky dopis policie, kde jsme byli označeni jako poškozená strana. Po radě právníka jsme se přihlásili, abychom měli možnost nahlédnout do spisu,“ uvedl Kejval. V únoru 2018 se ČOV vzdal oficiálně práva být poškozeným.

S usvědčením Jansty to nebude mít žalobce u soudu jednoduché. U Pelty je na tom díky odposlechům o něco lépe.

Však také Pelta musel jednou Kratochvílovou, která chtěla dotace rozdělovat dle politického klíče, i krotit: „Zase to nepřežeň, někdo by pak řekl, že jsme to vymysleli.“ Policie je o tom zjevně přesvědčena.