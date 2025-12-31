Pekové hrozí ztráta znaleckého oprávnění, sepsala posudek o škodlivosti vakcín

  13:54
Molekulární genetička Soňa Peková čelí přestupkovému řízení kvůli svému znaleckému posudku, který vypracovala pro slovenského vládního zmocněnce Petera Kotlára. Posudek se zabýval údajnou škodlivostí očkování proti nemoci covid-19. České ministerstvo spravedlnosti viní Pekovou z podjatosti, hrozí jí i ztráta znaleckého oprávnění.
Soňa Peková | foto: Profimedia.cz

Zahájení přestupkového řízení potvrdila sama genetička na sociální síti Facebook. Ve svém vyjádření mimo jiné tvrdí, že podnět k řízení podal slovenský poslanec Tomáš Szalay, jenž odmítl její znalecký posudek s názvem „Kvantitativní stanovení obsahu nukleových kyselin DNA a RNA v šaržích vakcíny Spikevax (Moderna) a šaržích vakcíny BNT162b2 (Pfizer)“. Ten to potvrdil na síti X.

Podle českého ministerstva spravedlnosti je práce Pekové manipulativní a pracuje se strachem veřejnosti. Z těchto důvodů resort konstatuje, že s Pekovou zahájil řízení o zrušení oprávnění vykonávat znaleckou činnost, informoval jako první server iRozhlas.cz. Probíhající správní řízení nechtěl resort pro iDNES.cz komentovat, protože je neveřejné.

„Práce účastnice řízení zaštítěná znaleckým oprávněním představuje nebezpečný zdroj manipulace se strachem veřejnosti, a v důsledku ohrožuje nejen zdraví jednotlivců, ale i veřejné mínění vůbec. Není v zájmu veřejnosti, aby znalecká činnost byla vykonávána tímto způsobem,“ píše se v oznámení.

Pekovou řeší kriminálka kvůli podezření ze schvalování agrese na Ukrajině

Peková v reakci na to uvedla, že znalecká činnost není předmětem její obživy a bez potíží se své funkce vzdá, avšak s argumenty ministerstva nesouhlasí. „Vnímám, že prostředí, ve které je tato činnost v současné době vykonávána, není nezávislé,“ tvrdí.

Molekulární genetička také oznámila, že posudek zhotovila na požádání od slovenského zmocněnce Kotlára a bez nároku na odměnu. „Zadání Petera Kotlára jsem považovala za zcela rutinní, legitimní a nevyžadující nic zvláštního nad rámec běžného laboratorního provozu,“ podotýká.

České ministerstvo spravedlnosti Pekové také vytýká, že posudek pro Kotlára neopatřila svým kulatým razítkem a následně ho nezaevidovala do elektronického seznamu posudků. Podle Pekové šlo o drobné administrativní opomenutí.

Vím o vakcínách víc než akademie věd, říká slovenský vládní zmocněnec a ortoped

Zmocněnec slovenské vlády pro prověření postupu státu za koronavirové nákazy Kotlár sdělil, že posudek si vyžádal v březnu od Pekové kvůli tomu, že na Slovensku nenalezl žádnou vhodnou laboratoř, která by pro něj podobnou zprávu vypracovala.

Kotlár v minulosti s odkazem na svá údajná zjištění hlásal, že mRNA vakcíny obsahují zvýšené množství DNA a představují zdravotní riziko. Jeho závěry ostře kritizovala slovenská akademie věd. Kotlár, který je původním vzděláním ortoped, přirovnal očkované lidi ke geneticky modifikované kukuřici a vyslovil se pro zákaz používání těchto vakcín.

