„Prosperita, demokracie a živobytí ztrácejí veškerý smysl, pokud lidé nemohou žít v míru a bezpečí,“ uvedla Pekarová Adamová, která také zdůraznila důležitost spolupráce mezi Tchaj-wanem a Českou republikou v oblasti dronů.
Právě na ostrově ve východní Asii chtějí čeští výrobci dronů zřídit montážní linky. Pekarová Adamová představila zástupce českých výrobců dronů, bojových letounů a autonomních stíhacích letounů, kteří plánují spolupráci s tchajwanským sektorem dronů.
Tchaj-wan je vyspělá demokratická země, čipová velmoc, více než 90 % nejpokročilejších čipů se vyrábí právě tam. Snad netřeba připomínat, že polovodiče jsou naprosto klíčová komponenta dneška.