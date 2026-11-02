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Z politiky do zbrojení. Pekarová na Tchaj-wanu dojednávala montáž českých dronů

Tereza Tykalová
  15:42

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Markéta Pekarová Adamová (5. listopadu 2025) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová vystoupila na Tchaj-wanu při otevření Global UAV Academy. Na akci zaměřené na mezinárodní spolupráci v oblasti zbrojního průmyslu uvedla, že čeští výrobci dronů mají zájem vybudovat na ostrově vlastní montážní linky.

„Prosperita, demokracie a živobytí ztrácejí veškerý smysl, pokud lidé nemohou žít v míru a bezpečí,“ uvedla Pekarová Adamová, která také zdůraznila důležitost spolupráce mezi Tchaj-wanem a Českou republikou v oblasti dronů.

Právě na ostrově ve východní Asii chtějí čeští výrobci dronů zřídit montážní linky. Pekarová Adamová představila zástupce českých výrobců dronů, bojových letounů a autonomních stíhacích letounů, kteří plánují spolupráci s tchajwanským sektorem dronů.

Tchaj-wan je vyspělá demokratická země, čipová velmoc, více než 90 % nejpokročilejších čipů se vyrábí právě tam. Snad netřeba připomínat, že polovodiče jsou naprosto klíčová komponenta dneška.

Markéta Pekarová Adamová

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