Kalousek chtěl být prezident, Feri shazoval lidi. Co Pekarová odkrývá v nové knize

Odchod z politiky kvůli zdraví
Markéta Pekarová Adamová oznámila svůj konec ve vysoké politice letos v únoru na sociálních sítích. Zdůvodnila to pouze obecně „zdravotními obtížemi“. Nová kniha Terezy Šídlové slibovala, že končící předsedkyně TOP 09 v ní toto rozhodnutí více rozvede.
Pekarová Adamová nakonec toho poměrně dost prozradila ještě před vydáním knihy. V rozhovoru pro Blesk.cz se svěřila, že se deset let marně snažili s manželem o dítě, prošla všemi dostupnými typy léčby a nakonec se ocitla na prahu vyčerpání, kvůli kterému pociťovala nejrůznější příznaky.
Kniha tématem jejího odchodu kvůli zdraví začíná. „Mým důvodem nebylo jedno závažné onemocnění, jak by to mnozí asi líp pochopili. Mým důvodem byla série několika zdravotních komplikací, které se všechny dohromady složily do varování - je na čase zvolnit. Nechci riskovat, že tyto signály svého těla přehlédnu,“ popisuje politička v knize a objasňuje také důvody, proč se ve vládě Petra Fialy nechtěla stát ministryní.
„Už od začátku tohoto volebního období jsem měla velké přání odejít v jeho závěru na mateřskou. Na rovinu řeknu, že už když jsem se rozhodovala o vládním angažmá v roce 2021, osobním důvodem, který se přidal k těm pracovním, proč usilovat spíš o post předsedkyně Poslanecké sněmovny, byla snaha založit rodinu. Bylo stále více zřejmé, že těhotenství nepřijde přirozenou cestou,“ vysvětluje Pekarová Adamová.