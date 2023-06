Zrušme akt NATO-Rusko o budování míru, vztahy už neexistují, míní Pekarová

Zakládající akt NATO-Rusko z roku 1997, ve kterém se obě strany zavázaly se nepovažovat za protivníky a budova mír v Evropě, se podle ní musí zrušit.

Pekarová Adamová vyjádřila naději, že po Finsku rozšíří řady NATO také Švédsko, jehož vstup zatím neschválilo Turecko ani Maďarsko. Dveře by podle ní ale měly zůstat otevřené i ostatním. Konkrétně hovořila o Ukrajině.

„Jejich přínos pro naši bezpečnost by již byl sám o sobě dostatečným důvodem k tomu, abychom jim nabídli členství v NATO. Ale jsou i jiné důvody. Pokud necháme Ukrajinu stát za dveřmi aliance, vytvoříme šedou zónu, prostor, na který bude Rusko brzy chtít znovu zaútočit,“ pronesla Pekarová Adamová. Ukrajina by podle ní měla získat jasnou perspektivu pro své členství v bloku. Odmítla zároveň, že by její členství znamenalo eskalaci vůči Rusku.

„Přiznejme si, že formální politické vztahy mezi NATO a Ruskem již neexistují,“ prohlásila Pekarová Adamová, podle níž musí být zrušen Zakládající akt NATO - Rusko, jenž upravuje vzájemné vztahy a bezpečnost mezi aliancí a Ruskou federací. „Musíme se zdržet návratu k běžným vztahům, protože ruská hrozba v blízké budoucnosti stěží úplně zmizí,“ dodala.

Rusko vojensky napadlo Ukrajinu loni 24. února, od té doby se invazní síly, které narazily na houževnatý ukrajinský odpor, stáhly z řady regionů a v posledních měsících se hovoří o chystané ukrajinské protiofenzívě s cílem dobýt zpět Ruskem okupované oblasti na jihu a východě země. Západ Kyjev podporuje mimo jiné dodávkami zbraní.

O přistoupení Ukrajiny k NATO se bude jednat v červenci

O možnosti přistoupení Ukrajiny k NATO se bude jednat na červencovém aliančním summitu právě ve Vilniusu. Generální tajemník aliance Jens Stoltenberg ve čtvrtek uvedl, že s členstvím Ukrajiny členské státy souhlasí a Kyjev podporují v obraně proti ruské agresi.

Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková ale zároveň zdůraznila, že do NATO nemůže vstoupit země, která je ve válce. Podle šéfa maďarské diplomacie Pétera Szijjártóa by se na summitu nemělo diskutovat ani o časovém plánu pro vstup Ukrajiny do NATO.

Pekarová Adamová v projevu rovněž uvedla, že NATO reaguje na nové hrozby a chystá se provést nejradikálnější změnu ve své politice odstrašení a obrany od počátku 90. let minulého století. Zmínila mimo jiné posílení vojenské přítomnosti na východním křídle aliance, přípravy nových operačních plánů anebo zvyšování výdajů na obranu jednotlivých států.

„Uvedu čerstvý příklad z České republiky, kde se nyní projednává návrh zákona o financování obrany České republiky. Pokud bude tato legislativa schválena, což se zdá být velmi pravděpodobné, učiní ze dvou procent HDP na obranu povinné minimum,“ sdělila.

20. dubna 2023