Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová končí v dolní komoře parlamentu. Schůze poslanců, která začala v úterý, je její poslední v dosavadní politické kariéře. V únoru předsedkyně TOP 09 oznámila, že nebude ze zdravotních důvodů obhajovat poslanecký mandát. Podívejte se, jak šel čas s jednou z nejvýraznějších českých političek posledních let.
Autor: Tomáš Krist, MAFRA
Markéta Pekarová Adamová se narodila v roce 1984 v Litomyšli do rodiny švadleny a řezníka. Na snímku je ještě jako batole. Své dětství sama politička označila za šťastné, ale studium na vysoké i střední škole si prý musela vydupat.
Autor: Facebook: Markéta Pekarová Adamová
Pekarová vstoupila do politiky v roce 2009, kdy se stala členkou nové strany TOP 09. Tvrdila, že už se nemohla dívat na arogantní a populistickou politiku tehdejší vlády sociální demokracie. Do vyšších pater české politiky se Pekarová dostala jako poslankyně v roce 2013 po boku Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberga.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Před kariérou v politice pracovala Pekarová v obchodním oddělení u operátora T-Mobile, kde začínala jako brigádnice. Předtím vystudovala andragogiku na Univerzitě Karlově a také ekonomii a management v průmyslu na ČVUT. Jako dobrovolnice pak pomáhala v dětských domovech v Arménii a Maroku.
Autor: Petr Topič, MAFRA
V roce 2019 se pětatřicetiletá Pekarová stala šéfkou TOP 09. Jejím prvním místopředsedou sjezd zvolil senátora Tomáše Czernina.
Autor: Petr Topič, MAFRA
K bývalému ministrovi zahraničí a spoluzakladateli TOP 09 Karlovi Schwarzenbergovi měla Pekarová blízko. Krátce po Schwarzenbergově pohřbu v roce 2023 například uvedla, že právě on byl hlavní osobností, která ji nasměrovala do politiky.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Politickou kariéru Pekarové ovlivnilo i několik kontroverzních momentů. V roce 2022 už jako šéfka Sněmovny vyzvala Maďary k tomu, aby nevolili premiéra Viktora Orbána. „Češi svého Babiše už vyhnali. Pevně doufám, že se to povede i Maďarům,“ prohlásila. Proti jejímu výroku se ostře vymezil bývalý český prezident Václav Klaus, který požadoval její odvolání. Pekarová si za svými slovy stála a tlak ustála.
Autor: Koláž iDNES.cz
Pekarová v roce 2023 čelila i výhrůžce smrti. Neznámý autor jí zaslal e-mail, ve kterém hrozil, že si společně s vládou zaslouží popravit nebo střelit do hlavy. Pekarová se obrátila na policii.
Autor: Koalice SPOLU
Už před ruskou agresí na Ukrajině v roce 2022 se česká politička vymezovala vůči politice Kremlu pod taktovkou Vladimira Putina. Nejspíš z toho důvodu jí ruské ministerstvo zahraničí v červenci zařadilo na seznam „rusofobů“.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Předsedkyně Sněmovny pak v tentýž rok doporučila lidem, že si mohou tíživou situaci s drahými energiemi ulehčit například tím, že si vezmou další svetr. Za svá slova od opozice sklidila kritiku. Její tvrzení ale využila TOP 09 a pár dní po výroku registrovala web Svetrem proti Putinovi.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Pekarová se často vyjadřovala i k Evropské unii. Několikrát například vyzývala k tomu, že členské státy by měly přispívat k vytvoření celosvětové aliance demokratických sil. Docílit by toho podle Pekarové měly zlepšováním vztahů se třetími zeměmi.
Autor: Anna Boháčová, MAFRA
Vedle Pekarové ve Sněmovně končí i bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který podal rezignaci kvůli bitcoinové kauze. Čemu se bude Pekarová po odchodu ze Sněmovny věnovat, není v současnosti známé.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Pekarová v minulých sněmovních volbách dotáhla SPOLU k suverénnímu vítězství v Praze, koalice tu získala 40 % hlasů. Následně se v roce 2021 stala šéfkou Sněmovny, přičemž ustála i pokusy o odvolání. Opozice jí kritizovala za údajné porušování jednacího řádu Poslanecké sněmovny i zvyšující se výdaje na provoz Sněmovny. Na její obranu vystupovali spolustraníci i premiér Petr Fiala.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
„Udělala si ze Sněmovny svou vlastní cestovní kancelář,“ kritizoval Pekarovou šéf hnutí SPD Tomio Okamura v narážce na její zahraniční cesty. „Nemá ani sílu poslouchat naše řeči,“ vytýkal jí při jedné ze schůzí, při které Pekarová opustila sál.
Autor: ČTK
Sál Pekarová na protest opustila i na letošní mezinárodní světové konferenci předsedů parlamentů, která se konala v červenci. Učinila tak při projevu šéfky Rady Ruské federace Valentiny Matvijenkové, kterou viní za ruská zvěrstva páchaná na Ukrajině. Spolu s Pekarovou odešli i další západní politici.
Autor: Markéta Pekarová Adamová/X.com
Politička už v únoru uvedla, že ve vysoké politice končí kvůli zdravotním důvodům.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Pekarová v minulém týdnu ještě stihla společně se stranickým kolegou a pražským náměstkem pro kulturu Jiřím Pospíšilem slavnostně odhalit nové Nábřeží Karla Schwarzenberga na Malé Straně.
Autor: Michal Růžička, MAFRA