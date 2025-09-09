|
OBRAZEM: Pekarová se loučí. SPOLU dotáhla k výhře, její výrok o svetru zlidověl
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...
Polský vzdušný prostor narušily ruské drony, Varšava nařídila jejich sestřelení
Při ruských útocích na Ukrajinu opakovaně narušily polský vzdušný prostor drony. Ve středu před 4:00 SELČ to uvedla polská armáda a později i premiér Donald Tusk. Velitelství armády nařídilo proti...
Švédsko si neví rady s nájemnými dětskými vrahy. Sníží věk trestní odpovědnosti
Švédsko sníží věk trestní odpovědnosti ze současných 15 let, oznámil švédský premiér Ulf Kristersson. Záměr souvisí s rostoucím počtem gangů, které verbují děti a využívají je jako nájemné vrahy....
Zvyšte cla pro Indii a Čínu, my se přidáme, vyzval Trump EU. Chce zatlačit na Rusko
Americký prezident Donald Trump vyzval Evropskou unii, aby zavedla vysoká cla na zboží z Indie a Číny jako součást tlaku na Rusko k ukončení války na Ukrajině. Píší to ve středu s odkazem na...
Vláda zvýší platby zdravotním pojištěncům za důchodce, děti či studenty
Na programu jednání vlády je nařízení, podle kterého by se od příštího roku měla zvýšit platba za státní pojištěnce, tedy za důchodce, děti, studenty, nezaměstnané či rodiče na mateřské na 2188 korun...
Poslanci posoudí návrhy vrácené Senátem. Budou se opět přetahovat o mikrofon?
Poslanci, kteří v úterý dokázali za celý den schválit jen program své poslední schůze před volbami, se ve středu dostanou ke schvalování dvou návrhů, které jim s úpravami schválil Senát. Jde třeba o...
Dvorecký most je prý sochařské dílo. Proč se na něj motoristé nemají těšit?
Dvorecký most přes Vltavu má spojit Prahu 5 a Prahu 4. Jeho stavba začala v září 2022 a na počátku letošního roku měl uvítat první tramvaje. Místo toho se termín dostavby posunul. Na vině byly hlavně...
Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté
Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...
Havlíček Kupkovi: Stanjura vás podrazil. Peníze na dálnice budou, oponoval ministr
Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček se v duelu pořadu Rozstřel na zpravodajském portálu iDNES.cz pustili do sporu o financování dopravy. Havlíček označil...
Volby do Sněmovny jako jackpot. Za hlasy a mandáty se rozdělují stamiliony
V říjnových volbách do Sněmovny jde kromě křesel a podílu na vládnutí také o pořádný balík peněz. Vítězná strana si může na státních příspěvcích za hlasy i mandáty (vzhledem k současným preferencím)...
Žádná atomová věda. Finsko spouští největší pískovou baterii na světě
Ve finském Pornainen právě spustili do provozu největší pískovou baterii na světě. Využívá 2 000 tun mastku k ukládání přebytečného obnovitelného tepla o teplotě přes 600 °C a poskytuje až 100 MWh...
V Praze a v okolí pojede v tunelech. Jak bude vypadat trať nového rychlovlaku
Po moravských úsecích vysokorychlostních tratí se o zelené razítko dopadu stavby na životní prostředí hlásí dvojice úseků vysokorychlostních tratí směřujících z Prahy na Ústí nad Labem a Drážďany...
Opusťte řečniště, vyzvala Babiše šéfka Sněmovny. Hrozila, že ho nechá vyvést
Na první poprázdninové a zároveň zřejmě poslední řádné schůzi před říjnovými volbami se sešli poslanci. K řečnickému pultu se vydal šéf hnutí ANO Andrej Babiš, ale předsedkyně Sněmovny Markéta...