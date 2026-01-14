Pekarová Adamová, která ze zdravotních důvodů neobhajovala poslanecký mandát, serveru řekla, že s firmou KPMG spolupracuje v takzvaném business developmentu, tedy řízení rozvoje podnikání. „Pomáhá nám s rozvojem byznysu v zahraničí,“ uvedl pro Deník.cz Lukáš Kantor z komunikačního oddělení KPMG.
Podle serveru se tak bývalá předsedkyně TOP 09 vrací ke své původní profesi, protože vystudovala bakalářský obor andragogika a personální řízení na Univerzitě Karlově a poté podnikání a management v průmyslu na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT).
Pekarová Adamová ohlásila odchod z politiky letos v únoru. Tehdy to zdůvodnila tím, že jí zdravotní stav neumožňuje účastnit se náročné předvolební kampaně a že jí to lékaři nedoporučují. Později vysvětlila, že za jejím rozhodnutím stály zdravotní problémy související se snahou otěhotnět. Řekla, že o dítě se s manželem snažili deset let a za tu dobu prošla všemi dostupnými typy léčby.
|
Pekarová Adamová se loučila v slzách. Ukázala talent i pracovitost, řekl Fiala
Pekarová vstoupila do politiky v roce 2009, kdy se stala členkou nové strany TOP 09. V roce 2019 se pětatřicetiletá Pekarová stala šéfkou strany. Po volbách v roce 2021, které vyhrála koalice SPOLU, se stala místopředsedkyní Sněmovny.
|
3. října 2025