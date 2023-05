Nepřišli jsme dělat líbivé kroky, říká Pekarová o klesající popularitě vlády

Někteří ministři Fialovy vlády v tomto týdnu deklarovali, že jejich prioritou je v rámci konsolidačního balíčku ušetřit ve státním rozpočtu na příští rok 120 miliard korun.

Podle šéfky TOP 09 je tato částka málo ambiciózní. „My za naprosto zásadní hranici považujeme 140 miliard a naší ambicí je ušetřit až 150 miliard korun.“

Stali jsme se dotační ekonomikou

A kde by předsedkyně Sněmovny hledala zdroje? Předně v omezení dotací.

„Musím souhlasit s prezidentem NKÚ, který říká, že se dostáváme do absurdních situace, kdy naše ekonomika už není tržní, ale dotační. V minulosti se rozbujelo to, že někteří podnikatelé, například z velkých koncernů, jako je Agrofert či podobní agrobaroni, rozhodně nechtějí, aby se dotace krátily. To nelze připustit. Musíme dotační tituly omezit.“

Vedle omezení dotací ze státního rozpočtu by Markéta Pekarová Adamová omezila provozní výdaje státu, jednotlivých ministerstev či Poslanecké sněmovny a Senátu. Odmítla ale upřesnit, jak by měla vláda zvýšit příjmy státního rozpočtu. „Dohodli jsme se, že do finální dohody nebudeme prozrazovat konkrétní návrhy opatření.“

Šéfka Sněmovny však odmítla například rozšíření daňové progrese, jak o tom pro iDNES.cz hovořila v pořadu KONTEXT ekonomka Helena Horská. „Určitou progresi u daní z příjmů už tu máme, máme dvě sazby, nemáme jenom jednu - patnáctiprocentní, ale máme i vyšší, která činí 23 procent,“ dodává s tím, že neočekává, že by měla kvůli konsolidačnímu balíčku nastat vládní krize, která by vedla k rozpadu současné pravicové koalice.

„Rozhodně to nehrozí, to bych chtěla vyloučit. Jednáme velmi intenzivně, v poslední době už na úrovni nejvyššího vedení stran. A je vidět velká vůle po tom, abychom dospěli ke shodě, kompromisu,“ dodává Pekarová Adamová.

Americké základny a jaderné zbraně

Ta se v Rozstřelu vyjádřila i k tomu, že česká vláda nedávno odsouhlasila smlouvu mezi ČR a USA, která by podle některých kritiků mohla usnadnit pobyt amerických vojáků na českém území. Šéfka Sněmovny odmítla, že by to mělo znamenat umístění amerických vojenských základen na našem území, případně dokonce umístění jaderných hlavic v ČR.

„Ti, kdo tímhle straší, velmi často pracují pro ruskou propagandu. Ať už vědomě nebo nevědomě, ale je to určitě nutné odmítnout. Co se týče třeba jaderných hlavic, tak to je úplný nesmysl. A co se týče (umístění základen USA), tak v ústavě máme jasně dáno, že to podléhá schválení obou komor parlamentu. Tato smlouva nic takového nemění,“ vymezuje se Pekarová Adamová.

Putin patří doživotně do vězení

Předsedkyně TOP 09 zopakovala, že podporuje vznik mezinárodního tribunálu pro zločiny Ruska na Ukrajině a ostře k tomu dodala, že by před ním měl stanout přímo prezident Vladimir Putin.

„Jednoznačně ano. Je hlavním viníkem ruské agrese na Ukrajině. Je odpovědný za úmrtí civilistů, za rozbombardování celé infrastruktury měst, a to včetně školek, škol, nemocnic. Je to člověk, který patří před takovýto soud a patří na doživotí do vězení,“ míní

Stejně zločinný je podle ní ale také čínský režim. „Určitě. Komunistický režim v Číně páchá vůči vlastnímu obyvatelstvu celou řadu zločinů, porušuje lidská práva. Jsou tam koncentrační tábory, ve kterých umírají Ujgurové, internovány jsou i další menšiny, etnika.“

„Tvrdě postupuje proti vlastnímu obyvatelstvu a v Číně skutečně přituhuje, a to vinou prezidenta Si Ťin-pchinga. Ten buduje stále tvrdší režim a uvolňování, které bylo patrné u jeho předchůdců, už je dávno pasé,“ pokračuje předsedkyně vládní strany.

Čínský režim je tak v mnohém srovnatelný s Putinovým režimem v Rusku. Podle ní se k tomu hodí často používané přirovnání: „Rusko je v tomto ohledu tornádo, kdežto Čína je klimatická změna. Čína jde za svým cílem pečlivěji, strategičtěji a trpělivěji. V její doktríně stojí, že do roku 2049 chce mít největší moc a vliv ve světě.“

Čína chce napadnout do čtyř let Tchaj-wan

Není podle ní žádným tajemstvím, že Čína připravuje svou armádu na to, aby mohla už v roce 2027 vojensky napadnout Tchaj-wan. „To je jejich cíl. To si čínský prezident vytyčil. Je to za pár let a musíme to brát velmi vážně. Číně zároveň vyhovuje, že je dnes pozornost věnovaná Rusku a oni jsou v menším hledáčku.“

Následně šéfka Sněmovny mluvila o své cestě na Tchaj-wan i o tom, jaké benefity z této cesty budou mít občané České republiky. „Doprovázela nás početná delegace podnikatelů z různých sektorů a zejména ze středních a malých firem, které se zabývají různými inovativními projekty, které se třeba týkají polovodičů, kvanta nebo různých technologií soustředěných na vesmír.“

„A tito podnikatelé měli svá další jednání a uzavírali memoranda o spolupráci se svými protějšky. Celkem bylo uzavřeno sedm memorand v oblasti ekonomiky a čtyři další memoranda,“ vysvětluje Pekarová Adamová.

Popularita a bodyshaming vůči ženám

V Rozstřelu pak Markéta Pekarová Adamová hájila koaliční politiku, která v současné chvíli čelí ostré kritice veřejnosti a v průzkumech veřejného mínění patří Fialův kabinet k nejméně populárním vládám od vzniku samostatné ČR.

„Procházíme si samozřejmě velmi složitými časy. A já vůbec nechci zlehčovat ekonomickou situaci, vysokou inflaci, všechny dopady, které to má na občany. Ale my nechceme dělat stejný marketing jako předchozí vlády. Nechceme si dělat instagramové fotky za dva miliony, jako to dělala předchozí ministryně financí Schillerová. Nechceme komunikovat infantilně,“ vymezila se Markéta Pekarová Adamová.

„Zvládli jsme všechny výzvy, které souvisely s tím, jak integrovat uprchlíky. Zvládli jsme perfektně uprchlickou krizi. Za to patří dík hlavně lidem,“ říká šéfka Sněmovny s tím, že její strana nepřišla dělat ve vládě líbivou politiku.

„Ale zároveň jsem si jistá, že si poradíme i s konsolidací veřejných financí, to ostatně oznámíme velmi brzy. Poradíme si s tím, abychom zajistili udržitelnost důchodového systému, to je opět velká výzva, kterou před námi nikdo neřešil.“

V závěru pořadu se pak předsedkyně TOP 09 vyjádřila také k tomu, že ona sama často čelí bodyshamingu, mužskému šovinismu i nevybíravým invektivám ze stran některých politiků. „Proti tomu se stavím dlouhodobě. Myslím si, že to nepatří do politiky. A neděje se to jenom politikům, ale i jiným veřejně činným lidem, novinářkám, novinářům, děje se to obecně lidem, kteří jsou vidět.“

„A co s tím?“ ptá se politička.

„Je to o kultivaci, začít sám u sebe, abychom nastavovali správné hranice. Tomio Okamura mě například napadal za to, že nemám děti, a proto nemůžu posuzovat, jak se žije rodičům, jaké je to vychovávat děti. A pak se mě některé kolegyně i kolegové zastali. Odmítla jsem (tuto jeho kritiku) právě ve jménu žen, které také děti nemají, ať už je to z jejich dobrovolného rozhodnutí nebo není. Je to jejich intimní věc a nemělo by to být argumentem pro jakýkoliv souboj,“ uzavírá předsedkyně Sněmovny.

Uspějí u Ústavního soudu poslanci ANO, kteří podali návrh na zrušení části vládní novely o nižší valorizaci penzí? Kde vidí šéfka Sněmovny hranici mezi ekonomickou diplomacií a lidskými právy? A proč není v české politice více žen? I na to odpovídala Markéta Pekarová Adamová v Rozstřelu.