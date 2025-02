Návrat Kalouska? Odchod Pekarové Adamové koalici jen prospěje, míní politolog

Markéta Pekarová Adamová nebude v podzimních volbách obhajovat poslanecký mandát. Zdůvodnila to zdravotními problémy. Co to znamená pro vládní koalici a samotnou stranu TOP 09, kterou od roku 2019 vede?

Je to obrovské překvapení. Pekarová Adamová byla v posledních letech nepochybně výraznou politickou osobností, a to nejenom své strany, ale i koalice SPOLU. Posunula směřování TOP 09 od konzervatizmu Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberga více do liberálních sfér.

I to, že se po volbách v roce 2021 stala předsedkyní sněmovny, byl pro ni velký úspěch. Sice se tehdy mluvilo o tom, proč není ve vládě. Ono je totiž trošku nepřirozené, aby tam předsedkyně jedné z vládnoucích stran nebyla. Přestože ve vládě nebyla, stala se tváří vlády a mnohdy i jakýmsi terčem pro opozici a nespokojené občany.

Dalo se něco podobného očekávat?

Jako žena v politice to měla nepochybně těžké, ale nějakým způsobem to zvládala. Rozhodně se očekávalo, že bude opět jednou z těch tří hlavních tváří koalice. A že to dotáhne alespoň do těch voleb. Je strašně těžké spekulovat o tom, do jaké míry jsou ty uvedené zdravotní důvody závažné a do jaké míry je to pouze argument k tomu, jak spíše vyskočit ze špatně rozjetého vlaku. Ty preference jim totiž opravdu nedávají moc šancí volby vyhrát.

Ovlivní tedy nějak samotný odchod Pekarové Adamové z čela pražské kandidátky volební preference?

Teoreticky by to mohla být i určitá vzpruha. Protože samozřejmě ta koalice musela ve vládě dělat spoustu nepopulárních kroků. Můžou být tak i unaveni, do nějaké míry i okoukaní. Výměna vždy znamená nějaký nový impuls, ať už je jakákoliv. Minimálně to vzbudí novou vlnu mediálního zájmu. Koneckonců ze tří původních lídrů koalice už zbyl jen Petr Fiala. Mariana Jurečku v čele KDU-ČSL nahradil Marek Výborný.

Takže se spíše přikláníte k tomu, že by to mohlo preferencím TOP 09 a koalici SPOLU prospět?

Ano, pohoršit jim totiž možná už ani nejde. TOP 09 se pohybuje kolem těch 3- 4, 5 %, někdy víc, někdy méně, takže to by asi zůstalo konstantní. Pokud ale přijdou s nějakou zajímavou osobností, tak minimálně na krátkou dobu jim to může pomoci. Voliči mají rádi změny. Vždy se do průzkumů promítnou.

„Kalouskův návrat by byl hodně divoký“

Markéta Pekarová Adamová nabídla svou funkci předsedkyně TOP 09 k dispozici. Předsednictvo strany ji ale jednomyslně podpořilo, aby zůstala do listopadového sněmu, kde se zvolí nástupce. Kdo by to podle vás mohl být?

Těch jmen se moc nenabízí. Jiří Pospíšil by se vracel dvakrát do stejné řeky. Tehdy byl ale zároveň europoslancem. Řídit stranu z Bruselu je těžké, teď by měl značně lehčí výchozí pozici. Co se týče ostatních tváří, veřejnosti je ještě znám ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Nevím, jestli by ale přinesl potřebnou zpruhu, navíc měl také nedávno vážné zdravotní problémy. Nikdo další není veřejnosti příliš známý. TOP 09 chybí výrazné tváře.

Nemohl by to tedy být prostor pro Kalouskův návrat do vrcholné politiky?

To by bylo hodně divoké. On s dost lidmi válčil, hodně i kritizuje současnou vládu. Obecně ty návraty nějakých otců zakladatelů stran v Česku moc nefungují. Podívejme se například na Jiřího Paroubka. Takže to si nemyslím. Podle mě by o něj nebyl zájem jak v TOP 09, tak ve vládní koalici SPOLU.

Markéta Pekarová Adamová měla v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny kandidovat z prvního místa pražské kandidátky. Kdo to teď po ní převezme?

Jana Černochová to místo chtěla. Tak si myslím, že se to usnadní tím, že jí ho prostě dají. Pokud si to ale opravdu TOP 09 prosadí, že lídrem by měl být její zástupce, tak by to asi byl Jiří Pospíšil. Dává největší smysl. Pražané ho už znají.