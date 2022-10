Protest odborů byla součást Středulovy kampaně, shodly se Pekarová s Dostálovou

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová i poslankyně Klára Dostálová vnímají sobotní demonstraci odborů jako součást prezidentské kampaně předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly.

Podle nich s tím může souviset i relativně nízká účast na demonstraci, kam podle policejních odhadů přišlo pouze několik tisíc lidí. Pekarová Adamová i Dostálová řekly, že někteří lidé nepřišli, protože nechtěli být součástí takové kampaně.

Podle Pekarové Adamové existují důkazy o tom, že se při demonstraci sbíraly podpisy pro Středulovu prezidentskou kandidaturu. Přímo na pražském Václavském náměstí, kde se demonstrace konala, Středulovy petiční stánky nebyly, ale jeden byl u Hlavního nádraží, odkud část demonstrantů přicházela. Protestu se také účastnili stoupenci ČSSD, kteří přišli s transparentem podporujícím Středulovu kandidaturu.

„Je to nefér i vůči ostatním kandidátům,“ řekla Pekarová Adamová. Podle ní by měl záležitost prověřit Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a případně započítat náklady na demonstraci do čtyřicetimilionového limitu nákladů na kampaň. Demonstraci proto považuje za zneužití protestujících pro Středulovy prezidentské ambice. „Možná proto jich přišlo tak málo,“ řekla.

Dostálová připomněla, že Středula už dříve ohlásil, že se bude o úřad hlavy státu ucházet. „Odbory pod vedením pořádaly demonstraci, a tak se nabízelo, že to je zároveň prezidentská kampaň,“ řekla. Podle ní je možné, že část lidí, kteří měli stejné požadavky jako odbory, na demonstraci nepřišla, protože nechce být se Středulovou kandidaturou spojována.

Klára Dostálová kritizovala i výrok ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely k vládní podpoře velkých podniků. „Pan ministr radí, ať se velké firmy chovají jako malé a střední firmy.“ Předsedkyně Poslanecké sněmovny označila jeho výrok za nadsázku, ale zároveň připustila, že forma nebyla šťastná.

„Distribuční firmy navyšují ceny, aby dosáhly na hranici zastropování, i když to nakoupily levněji. Zastropovat ceny energií jsme měli už u výrobců,“ vyjádřila se Dostálová k vládnímu opatření proti energetické krizi.

„Pomoc velkým podnikům ve důležitá, ale jsme na společném evropském trhu... Je naším cílem, abychom předešli tomu, že se jednotlivé národní státy budou trumfovat ve své pomoci a výsledná situace jednomu z nich uškodí,“ řekla Pekarová.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny také poznamenala, že příčina energetické krize je ruská invaze na Ukrajinu. Podporou Kyjeva se vláda snaží současné problémy řešit u jejich zdroje.