Samozvaní lovci mlátí pedofily. Devianty lákají lstí a svévolně trestají

Terezka, čtrnáct let. Jednoduchý profil na sociální síti, na který se chytil padesátník Jarda. Policista z jižní Moravy, který jí začal psát, jak by se s ní chtěl setkat a mít s ní sex. A vyrazil na okraj lesa na schůzku. Místo dítěte ale přišla trojice mladých chlapců oblečených do maskáčů, bund zvaných bomber a s kuklami na hlavách. Lovci pedofilů.