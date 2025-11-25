Na termín vyšetření se v Česku čeká měsíce, poradny jsou přehlcené. Zápisy do prvních tříd přitom tentokrát začínají dříve, už v polovině ledna.
Je problém, pokud doporučení z poradny nemají děti ještě před zápisem do první třídy?
Problém to být může, ale nijak zásadní. Už mateřské školy by měly znevýhodněné dítě umět určit a návštěvu poradenského zařízení navrhnout. Takové doporučení mohou slyšet rodiče i u zápisu, budou pak mít více času do poradny zajít.
Je to velmi problematický plán. Ředitelé škol nemohou být odborníky na všechno, rozhodně ne takoví jako v poradnách.