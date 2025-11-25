Nástrahy pro děti ve škole i v poradně. Rozhodují o nich nejednotně, říká analytik

Markéta Lankašová
  8:00
Pokud má rodič podezření na poruchu chování, pozornosti nebo učení, může s dítětem navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu. Doporučení může dát i učitel nebo lékař. „Diagnostika v poradnách je ale nejednotná. Dítě nemusí získat ten typ podpory, kterou by potřebovalo,“ upozorňuje analytik vzdělávání Jan Zeman z výzkumné organizace PAQ Research. Ministerstvo školství by to podle něj mohlo změnit. A co dělat, když škola žáka nechce přijmout?

Na termín vyšetření se v Česku čeká měsíce, poradny jsou přehlcené. Zápisy do prvních tříd přitom tentokrát začínají dříve, už v polovině ledna.

Je problém, pokud doporučení z poradny nemají děti ještě před zápisem do první třídy?
Problém to být může, ale nijak zásadní. Už mateřské školy by měly znevýhodněné dítě umět určit a návštěvu poradenského zařízení navrhnout. Takové doporučení mohou slyšet rodiče i u zápisu, budou pak mít více času do poradny zajít.

Je to velmi problematický plán. Ředitelé škol nemohou být odborníky na všechno, rozhodně ne takoví jako v poradnách.

o návrhu vznikající vlády dát ředitelům větší slovo při přijímání žáků

