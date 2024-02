Prázdná místa učitelů pomáhají zaplnit odborníci z praxe, školy je vítají

Absolventkou doplňujícího studia je například inženýrka Eva Matějková, která už čtvrtým rokem vyučuje matematiku na Základní škole Trnka v Dobříši. K učitelství měla blízko už dřív. „Než jsem do toho šla, učila jsem svoje děti doma, měla jsem hodně přátel mezi učiteli a měla jsem možnost chodit se podívat do škol na různé semináře,“ vypráví.

„V Česku se výuka na prvních stupních v posledních deseti letech zvedla, druhé stupně jsou na tom ale příšerně a já jsem toho velkým kritikem. Uvědomila jsem si, že nemohu pořád jen remcat, ale zkusit s tím něco udělat a tak jsem začala se studiem pedagogiky,“ vysvětlila.

Eva Matějková Na ČVUT vystudovala obor stavařství a architektura. Absolvovala program Učitel naživo, kde získala pedagogické vzdělání. Zkušenosti s učením načerpala, když učila vlastní děti doma. Učí matematiku na Základní škole Trnka v Dobříši. Podílí se na chodu různých podpůrných skupin pro učitele.

Původně mířila na učiliště. „Tam se dětem dějí ty nejhorší věci, je to vlastně hrozně nerespektující prostředí a hlavně jsou tam jenom děti, kterým už od první třídy říkáme, my jako systém školství, že na to nemají. Přitom ony mohou být dobré ve spoustě odvětví, třeba právě v nějakém řemeslu. Ale už přístup na základní škole je pro ně tak frustrující, že trvá klidně rok a půl, než se učitelům na učňácích podaří dostat je do stavu ,jsem v tom dobrý a budu super řemeslník’. To mi přijde jako nejpalčivější místo,“ objasnila učitelka.

„Chtěla jsem se angažovat právě na některém z učilišť, ale jsem ráda, že jsem to neudělala. Myslím si, že bych to zatím nezvládla. Kolegy, co tam učí a dokážou s dětmi dobře pracovat, upřímně obdivuji,“ dodala.

Matějková se rozhodla původní řemeslo definitivně opustit během pandemie. „Obor architektury i obor učitelství se rychle rozvíjí a bylo pro mě hodně náročné pracovat v obou a stíhat jakýkoliv osobní život. Během covidu jsem se rozhodla věnovat se dál jen učení na základní škole tady v Dobříši,“ vysvětlila. Na ZŠ Trnka učí matematiku všechny ročníky druhého stupně.

Zvažujete, že začnete učit? Hlasování skončiloČtenáři hlasovali do 0:00 středa 31. ledna 2024. Anketa je uzavřena. Ano 0 %(0 hlasy) Ne 0 %(0 hlasy)

Absolvovala program Učitel naživo, kde získala pedagogické vzdělání, teď se stala jeho lektorkou. „Všechny projekty tohoto typu jsou strašně přínosné. Kvalifikovaní učitelé, kteří by rádi učili na druhých stupních, chybí a tohle je příležitost pro lidi z různých oborů, kteří chtějí zkusit něco nového,“ řekla.

Na Základní škole Trnka učí hned několik lidí, kteří nemají vystudovanou pedagogickou fakultu, podle ředitelky Jany Derflové jsou i tak skvělými pedagogy. „Nevidím vůbec žádný rozdíl, konkrétně paní učitelka Matějková vede hodiny perfektně, dokázala přimět děti, aby si zamilovaly matematiku a to je často nadlidský úkol,“ řekla iDNES.cz.

Učit začal i analytik Tomáš Titěra. „Dostal jsem se k tomu jako slepý k houslím, při studiu v zahraničí jsem si chtěl přivydělat a začal jsem připravovat žádosti o granty a administrovat grantové projekty, a to i pro školy. Pokračoval jsem v tom i po návratu do Česka, zároveň jsem začal studovat nová média. Díky práci jsem více a více pronikal do školského systému, zjišťoval jsem, jak školy uvnitř fungují a jakým výzvám čelí jejich vedení,“ popsal.

Tomáš Titěra Studoval mediální studia na Univerzitě Karlově Učí informatiku a mediální studia na Základní škole Kunratice Spolupracuje s organizací Začni učit!, která láká odborníky v různých oborech ke kariéře učitelů

Ve škole zjistili, že Titěra studuje nová média a požádali ho o spolupráci. „Lákala mě práce s bezprostřední zpětnou vazbou. To člověk při analýze grantů prostě nemá. S učením jsem začínal pozvolna, nejdřív to byl volitelný předmět pro pár žáků, pak tandemová výuka s kolegy a teď učím informatiku ve třech ročnících,“ vysvětlil.

Odborná kvalifikace učitele získaná prostřednictvím doplňujícího studia pedagogiky je podle mluvčí ministerstva školství Terezy Fojtové mírně užší než v případě absolventů vysokoškolského studijního programu.

„Absolvent pedagogické fakulty zaměřené na přípravu učitelů je kvalifikován k výuce jakéhokoliv předmětu,“ řekla.

„Absolvent doplňujícího studia získává odbornou kvalifikaci k výuce předmětu, který svým charakterem odpovídá zaměření absolvovaného studia, nicméně je to legitimní a zákonem předvídaná forma získání odborné kvalifikace učitele a touto optikou je ze strany MŠMT také nahlíženo,“ vysvětlila iDNES.cz Fojtová.

Tato studia podle ní produkují několik set absolventů, tedy kvalifikovaných učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ, ročně. „Jde zhruba o čtvrtinu všech nově kvalifikovaných učitelů. Jedná se tedy o důležitou součást systému,“ doplnila mluvčí.