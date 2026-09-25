Během holokaustu zachraňovali děti. Knihovna v Praze teď jejich příběhy přiblíží

Výstavu připravil Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové. Zaměřuje se na vybrané jednotlivce z celé okupované Evropy, kteří se v těžkých válečných podmínkách a během holokaustu zapojili do záchrany dětských životů.
Návštěvníkům přibližuje konkrétní osudy i proces udělování titulu Spravedlivý mezi národy, jímž stát Izrael tyto osobnosti vyznamenává.
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„Příběhy konkrétních lidí je potřeba neustále připomínat. Nová výstava přirozeně doplňuje a rozvíjí náš aktuální výstavní projekt Dětství pod hákovým křížem. Ukazuje osudy jednotlivců, na které bychom neměli zapomenout,“ uvedla ředitelka NPMK Klára Ehrlich. Výstava Zachránci dětí bude přístupná od pátku do 31. ledna 2027.
S výstavou souvisí také první uvedení amerického dokumentárního filmu UnBroken v Česku. Premiéra se uskuteční v pátek večer v kině Edison Filmhub za účasti autorky a režisérky Laneové. Film vypráví příběh záchrany sedmi sourozenců, po projekci bude následovat debata s režisérkou.