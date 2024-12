Domácí cukroví jako přivýdělek i cesta do problémů. Jeho prodej je zakázán

Do Štědrého dne zbývá už jen 11 dní a poptávka po cukroví proto stoupá. Ti, kteří chtějí své výtvory přeprodávat, by ale mohli narazit na problém. Podle hygieniků není prodej amatérsky vyráběného cukroví přípustný. Inzerátů, které lákají na domácí a kvalitní ruční práci, je přitom na českém internetu plno. Pokuty za takový byznys se mohou vyšplhat až do desítek tisíc korun.