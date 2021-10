Třídenní platnost PCR testů? Čekání na výsledky ji zkrátí i o den

Klíčová informace o testech přitom nezazněla na středeční tiskovce po jednání vlády, nýbrž o pár dní dříve ve foyer ministerstva zdravotnictví minulý pátek. Šéf resortu Adam Vojtěch tehdy řekl, že i přes výrazně kratší dobu platnosti testů (24 hodin u antigenu a 72 hodin u PCR) se bude i nadále počítat začátek platnosti jako doposud.

Tedy začátek platnosti (ještě nevyhotoveného) testu začíná stěrem. Jenže když budou mít PCR testy platnost jen 72 hodin a z toho v průměru šest, ale i 24 hodin bude probíhat vyhodnocování testu, mnoho času s negativním výsledkem si již lidé neužijí.

„Ano, platnost jak antigenních, tak i PCR testů se počítá vždy od doby jeho provedení. Platnost PCR testů je tedy 72 hodin od odebrání vzorku,“ napsal iDNES.cz Vojtěch.

„Jsem plně očkovaný, ale chtěl jsem si pro jistotu nechat udělat PCR test. Na stěru jsem byl ve 14 hodin a výsledek mi přišel druhý den ve 20:38. Výsledek tedy ke mně putoval téměř 30,5 hodiny!“ rozčiluje se jistý Michal R. nad dva týdny starou zkušeností s testováním.

Zákonná lhůta dokonce až 48 hodin

A jak dodává, umí si představit, že pro některé lidi jde o vážnou komplikaci. „Mně šlo pouze o informaci, že nejsem pozitivní, ale chápu, že pro někoho, kdo není očkovaný a jde na test z důvodu, že pak chce chodit třeba tři dny do posilovny, to může být komplikace.“

Za jak dlouho dostáváte výsledek PCR testu? celkem hlasů: 815 Půlden 161 Do 24 hodin 189 Den a více 465

„Laboratoře máme v Praze a Ostravě a u většiny vzorků jsme schopni dodat výsledek do 24 hodin. Výjimkou jsou vzdálenější místa. Nicméně garantujeme zákonnou lhůtu dodání výsledku, v našem případě od 24 do 48 hodin,“ říká generální ředitel laboratoří AeskuLab Kamil Doležal.

O rychlé zpracování se snaží společnost IFCOR, působící na celém území republiky. Vedoucí laboratoře Josef Konopka uvádí, že se snaží výsledek zákazníkům doručit ještě ten samý den. Přesto jsou situace, kdy to možné není.

„Samozřejmě když nám přijdou do laboratoře vzorky v 18 hodin večer, tak se to dělá až ráno. Výsledky mohou dorazit ale i po více než 24 hodinách. To bývá tehdy, když má konkurence odběrová centra laboratoře na míle vzdálené a musí stěry transportovat například z Brna do Ostravy,“ vysvětluje Konopka, podle nějž samotné zpracování testu trvá přibližně tři hodiny. Poté je potřeba udělat patřičnou administrativu.

Stejně jako Vojtěch je pro kratší dobu platnosti testů i předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. „Z logiky věci to dává smysl. V den, kdy je vám test proveden, nemáte koronavirus, ale to neznamená, že za pět dní ho nemůžete mít,“ vysvětluje Šonka.