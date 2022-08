Čekání na nejúčinnější lék proti covidu. Česku se nedaří dohodnout s Pfizerem

„Budeme mít k dispozici všechna antivirotika, která jsou k dispozici. Dostane se k nám i paxlovid. První dodávky budou během 14 dnů, smlouva se v těchto dnech podepisuje,“ řekl 21. července Válek v pořadu deníku Blesk. Nicméně o tři týdny později v Česku paxlovid stále není.

Redakce iDNES.cz se tak obrátila s dotazy na ministerstvo zdravotnictví, jak to s prvními dodávkami vypadá. Podle mluvčího Ondřeje Jakoba nicméně ještě stále není podepsaná ani smlouva se společností Pfizer.

„Dokud nebude smlouva definitivně podepsána, nemůžeme se k tomu detailně vyjadřovat. Přesto je třeba zdůraznit, že naším zájmem je jednoznačně mít lék paxlovid k dispozici pro naše občany. Česká republika má ale dostatek i jiných léků na covid-19, které lze využívat,“ uvedl ve své odpovědi mluvčí.

Jakob již dříve uvedl, že ministerstvo chce lék do České republiky dostat před podzimní vlnou.

O dodávkách antivirotika Česko vyjednává od loňského roku. O uzavření smlouvy mluvil poprvé Válek letos v lednu. Zmínil 50 tisících dávek léku a také neformální příslib, že by Česko mělo dostat do 30 dní první dodávku. Od té doby však jednání nadále probíhají.

V červnu se v médiích objevily informace o tom, že ministerstvu se nelíbily podmínky výrobce. Válek tehdy také uvedl, že není možné platit za lék, který se nespotřebuje, a v ČR jsou k dispozici jiná účinná antivirotika. Absenci léku ale kritizovali experti, například ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR Jan Konvalinka.

„Ministerstvo zdravotnictví to vysvětluje ekonomickými příčinami a nevýhodnou smlouvou, ale já si myslím, že je to chyba, paxlovid by tady měl být. Protože to je zatím nejúčinnější virostatikum, které existuje,“ uvedl odborník.

A zatímco Česko na lék nadále čeká, prvních několik tisíc balení paxlovidu minulý týden dorazilo na Slovensko. Tamní resort zdravotnictví uvedl, že objednal 25 tisíc balení, v zemi je prvních 4200. Předepsat lék mohou obvodní a specializovaní lékaři poté, co covid-19 u pacienta potvrdí PCR test.

Paxlovid je antivirotikum určené k léčbě onemocnění covid-19 u dospělých, kteří nevyžadují doplňkovou léčbu kyslíkem a u nichž je zvýšené riziko závažného průběhu onemocnění. Podmínečnou registraci obdržel v celé EU již 28. ledna. Antivirotikum, které doporučuje i Světová zdravotnická organizace, má být účinné na všechny varianty covidu-19.