Prezidenta rozladilo, jak se Babiš zpozdil. Nejsem Pavlův podřízený, řekl premiér

Josef Kopecký
  14:39
Napětí mezi prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Andrejem Babišem sílí. Hlava státu nelibě nesla, že Babiš dorazil na schůzku na Hrad bez omluvy o patnáct minut později. Předseda vlády na to reagoval, že by Pavel mohl být nad věcí a že není jeho podřízený. Babiš se také pozastavil nad prezidentovým rozhovorem den před schůzkou pro Deník N.

„Byli jsme domluveni na půl,“ připomněl Pavel při přivítaní předsedovi vlády na Hradě, když Babiš dorazil v 8:45 na schůzku domluvenou na půl devátou.

„Nějak mi to nevyšlo,“ omlouval v té chvíli neurčitě Babiš svůj pozdní příchod. A po schůzce ani s hlavou státu nevystoupil před novináři, kteří na oba politiky čekali.

Na Vítkově po pietní aktu k výročí konce druhé světové války Pavel řekl, že mezi slušnými lidmi platí, že když si dohodnou čas, tak v ten čas přijdou a pokud nemohou, tak se omluví. Pokud to neudělají, je to výraz nezdvořilosti a že to vnímá od Babiše jako signál.

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
Babiš vše podrobněji okomentoval až o několik hodin později po setkání s belgickým premiérem Bartem De Weverem.

Nejprve podotkl, že byl den před tím na výjezdu v Moravskoslezském kraji, šel spát o půlnoci a snažil se marně schůzku na Hradě posunout na devátou hodinu ráno.

Na otázku, zda se Pavlovi omluví, Babiš opáčil: „I když jsem vstával celkem brzy, tak jsem to nezvládl a myslím si, že pan prezident by mohl být i trošku velkorysý a nad věcí, protože ta jeho poznámka je nepatřičná. A já nejsem jeho podřízený, ani nikdy nebudu, a my nemáme prezidentský systém.“

Schůzka Babiše a Pavla k NATO? Zbytečné, snad začátek kampaně, míní politologové

Pozdní příchod kritizovali i někteří opoziční politici, například bývalý ministr vnitra Vít Rakušan či exministr zemědělství Marian Jurečka.

„Tak mi to nevyšlo, no – is the new – Jsme hrozní, no, my víme,“ napsal na X Rakušan.

„Když přijdete o 15 minut později na schůzku s prezidentem republiky a neomluvíte se, není to jen drobnost. Je to signál, jak berete úřad prezidenta, instituce i obyčejnou slušnost,“ uvedl Jurečka.

Babiš se chová jako děcko, z politiky dělá divadlo, tepe Kupka premiéra kvůli Pavlovi

Babiš vyčetl prezidentovi, že dal rozhovor „svému“ deníku

Premiér Babiš se také podivil, že prezident o den dříve Deníku N řekl, že do Ankary na summit NATO stejně pojede a že zvažuje i kompetenční žalobu, protože vláda mu nechce umožnit plnit jeho ústavní povinnosti.

„Je zvláštní, ze pan prezident dá rozhovor svému Deníku N den předtím, než já jdu na schůzku s ním, kde mi vlastně vzkazuje, že všechno je hotovo, a potom mi lidi píšou, proč tam vůbec jdu. Tak to si myslím, že taky není fér,“ prohlásil Babiš.

Mluvčí bývalého prezidenta republiky Václava Havla a odborník na etiketu Ladislav Špaček pokládá Babišovo čtvrthodinové zpoždění bez omluvy za závažný prohřešek proti protokolu, který je neomluvitelný.

Vstoupit do diskuse (230 příspěvků)

