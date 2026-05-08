„Byli jsme domluveni na půl,“ připomněl Pavel při přivítaní předsedovi vlády na Hradě, když Babiš dorazil v 8:45 na schůzku domluvenou na půl devátou.
„Nějak mi to nevyšlo,“ omlouval v té chvíli neurčitě Babiš svůj pozdní příchod. A po schůzce ani s hlavou státu nevystoupil před novináři, kteří na oba politiky čekali.
Na Vítkově po pietní aktu k výročí konce druhé světové války Pavel řekl, že mezi slušnými lidmi platí, že když si dohodnou čas, tak v ten čas přijdou a pokud nemohou, tak se omluví. Pokud to neudělají, je to výraz nezdvořilosti a že to vnímá od Babiše jako signál.
Babiš vše podrobněji okomentoval až o několik hodin později po setkání s belgickým premiérem Bartem De Weverem.
Nejprve podotkl, že byl den před tím na výjezdu v Moravskoslezském kraji, šel spát o půlnoci a snažil se marně schůzku na Hradě posunout na devátou hodinu ráno.
Na otázku, zda se Pavlovi omluví, Babiš opáčil: „I když jsem vstával celkem brzy, tak jsem to nezvládl a myslím si, že pan prezident by mohl být i trošku velkorysý a nad věcí, protože ta jeho poznámka je nepatřičná. A já nejsem jeho podřízený, ani nikdy nebudu, a my nemáme prezidentský systém.“
Pozdní příchod kritizovali i někteří opoziční politici, například bývalý ministr vnitra Vít Rakušan či exministr zemědělství Marian Jurečka.
„Tak mi to nevyšlo, no – is the new – Jsme hrozní, no, my víme,“ napsal na X Rakušan.
„Když přijdete o 15 minut později na schůzku s prezidentem republiky a neomluvíte se, není to jen drobnost. Je to signál, jak berete úřad prezidenta, instituce i obyčejnou slušnost,“ uvedl Jurečka.
Babiš vyčetl prezidentovi, že dal rozhovor „svému“ deníku
Premiér Babiš se také podivil, že prezident o den dříve Deníku N řekl, že do Ankary na summit NATO stejně pojede a že zvažuje i kompetenční žalobu, protože vláda mu nechce umožnit plnit jeho ústavní povinnosti.
„Je zvláštní, ze pan prezident dá rozhovor svému Deníku N den předtím, než já jdu na schůzku s ním, kde mi vlastně vzkazuje, že všechno je hotovo, a potom mi lidi píšou, proč tam vůbec jdu. Tak to si myslím, že taky není fér,“ prohlásil Babiš.
Mluvčí bývalého prezidenta republiky Václava Havla a odborník na etiketu Ladislav Špaček pokládá Babišovo čtvrthodinové zpoždění bez omluvy za závažný prohřešek proti protokolu, který je neomluvitelný.