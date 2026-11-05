Informaci o Pavlově tchyni jako první zveřejnil server Echo24 . „Maminka první dámy, vzhledem ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu, využívá prostory v blízkosti prezidentského páru. Stejné prostory využívala také maminka předchozí první dámy, paní Zemanové, stejně jako i dcera bývalého prezidenta Zemana,“ řekl pro server mluvčí Hradu Daniel Drake.
Podle zjištění Blesku matka první dámy bydlí v domku, kterému se říká Kovárna – nedaleko Lumbeho vily, kde pobývá prezidentský pár. Mluvčí Hradu pak ve středu na sociální sítí X však popřel informaci novináře Luboše Procházky, že by matka Pavlové měla k dispozici také auto s řidičem.
„Žádné auto jí přidělené není“
„Kancelář prezidenta republiky žádné rozhodnutí o přidělení auta s řidičem mamince první dámy nepřijala a žádné auto jí přidělené není,“ uvedl na sociální síti mluvčí Hradu.
V minulosti právě peníze pro první dámu vyvolaly značné reakce. Pavlová nyní pobírá zákonnou paušální náhradu na reprezentaci a veřejnou činnost ve výši přibližně 106 500 korun měsíčně. Zavedení v roce 2024 se mnohým nelíbilo.
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Pavlová vysvětluje neúčast u voleb. Řekla, co vzkazuje lidem v Černoučku i jinde
Naposledy na sebe Pavlová strhla pozornost letos v říjnu, kdy se kvůli zahraniční dovolené na Kanárských ostrovech nezúčastnila komunálních voleb v Černoučku.
„Má neúčast ve volbách v Černoučku není projevem lhostejnosti k veřejnému dění ani nezájmu o budoucnost obce. Je to právo na odpočinek a víra v občany naší vesnice,“ uvedla tehdy pro iDNES.cz Pavlová.
Kvůli účasti u voleb čelil kritice také prezident, který byl tehdy na dovolené v Maroku. Před odjezdem avizoval, že se komunálních voleb účastnit nebude, po kritice veřejnosti i politiků se však nakonec na otočku do Česka vrátil. Poté se odletěl zpět na dovolenou do Afriky.
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9. října 2026