Setkání se Zelenskou, návštěva Downing Street. Pavlová jednala s prvními dámami

  11:56
První dáma Eva Pavlová se v Londýně zúčastnila konference, kterou pořádala iniciativa Oleny Zelenské. Ta sdružuje partnery státníků, ale také zástupců veřejnosti, soukromého i bezpečnostního sektoru. Setkání se konalo v sídle britského premiéra na Downing Street 10, hostem byla i Victoria Starmerová, manželka britského premiéra Keira Starmera.
První dáma Eva Pavlová se zúčastnila setkání iniciativy založené manželkou prezidenta Ukrajiny Olenou Zelenskou. Sdružuje partnery státníků, ale i vedoucích pracovníků z oblasti bezpečnosti či byznysu. Na fotografii před sídlem britského premiéra na Downing Street 10 v Londýně. (14. května 2025) | foto: ČTK

Konferenci pořádala 14. května iniciativa Summit prvních dam a gentlemanů (Summit of First Ladies and Gentlemen Global Platform) ve spolupráci s prestižní univerzitou London School of Economics and Political Science (LSE).

Pavlová se v rámci programu zúčastnila panelů věnovaných proměnám světové ekonomiky v souvislosti s rozvojem umělé inteligence či postavení žen v diplomacii a mezinárodních jednáních.

Součástí programu byl rovněž pracovní oběd prvních dam a gentlemanů a večerní recepce pořádaná Starmerovou, manželkou britského premiéra.

Mezi hosty byla také první dáma Rakouska Doris Schmidauerová, manželka lucemburského premiéra Marjolijne Friedenová, první dáma Albánie Armanda Begajová, první dáma Srbska Tamara Vučičová a první gentleman Slovinska Ališer Musar.

Summit prvních dam a gentlemanů je mezinárodní iniciativa založená první dámou Ukrajiny Olenou Zelenskou. Platforma propojuje první dámy, první gentlemany a partnery z veřejného, soukromého i občanského sektoru s cílem podporovat mezinárodní spolupráci v oblastech zdravotnictví, vzdělávání, duševního zdraví a humanitární pomoci.

„Je to již druhý rok, kdy si s kolegy takto rozšiřujeme znalosti z geopolitiky, diplomacie a ekonomiky. A tentokrát jsme do našeho programu zařadili téma umělé inteligence, protože ta mění ekonomiky, trhy práce a vzdělávání rychleji než všechny předchozí technologické vlny,“ uvedla k setkání Zelenská.

