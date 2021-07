Čísla nakažených rostou. Noční kluby jsou rizikové, říká hlavní hygienička

Čísla nově nakažených v Česku nadále stoupají. V úterý přibylo 317 potvrzených případů koronaviru. Poprvé od 8. června tak denní nárůst překročil hranici tří stovek případů. Nastupuje nám v České republice další vlna, mají se lidé bát?

Počty nově diagnostikovaných případů nejsou jediným ukazatelem. Mnohem důležitější je statistika pacientů, jejichž stav je natolik závažný, že vyžaduje hospitalizaci. A je velmi dobrou zprávou, že počet těchto pacientů je nízký. Například za včerejšek nepřibyl ani jeden hospitalizovaný pacient. Momentálně je v České republice hospitalizovaných 30 pacientů.

Cestou, jak vážným průběhům onemocnění covid-19 zamezit a vyhnout se hospitalizaci, je očkování. Chtěla bych proto na všechny apelovat, aby se nechali očkovat. Díky tomu zvýšíme šance, že žádná další vlna epidemie už nepřijde.

Proč počty případů rostou?

Růst nových případů nákazy je možné spojovat především s výskytem nových mutací koronaviru, zejména pak s nakažlivější mutací delta. Určitou roli hraje také cestování, kdy dochází k vysoké fluktuaci lidí například na letišti, v restauracích nebo v nočních klubech.

Co je nyní nejdůležitější? Neměla by se přijmout nějaká opatření?

Je důležité, abychom důsledně testovali osoby, které se vrací ze zahraničí. Také proto jsme upravili pravidla takzvaného cestovatelského semaforu. Zavedli jsme také plošný screening pozitivních vzorků, abychom mapovali výskyt mutací.

Úplně nejdůležitějším předpokladem pro zachování příznivé epidemiologické situace ale je, aby populace byla co nejvýše proočkovaná. Díky tomu můžeme předcházet vážným průběhům nemoci, a tak zamezíme růstu hospitalizací. Prosím všechny, aby nezapomínali na pravidlo 3R – ruce, respirátor, rozestupy.

Událost dne Každý den se děje něco významného. Portál iDNES.cz vybírá to nejzajímavější a ptá se přímo aktérů. Každý den nabízí rozhovor z míst, kde události ovlivňují svět kolem nás. V několika otázkách, jasně, stručně, výstižně Rozhovor s hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou proběhl korespondenčně.

Pokud se podíváme na počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, například Praha má 42,5 případů. Naopak třeba Karlovarský kraj má 3,8 případů. Čím je to? Proč je to číslo za Prahu tak vysoké?

Vyšší počty pozitivních případů v Praze přisuzuji zejména vysoké hustotě obyvatel, která zde je. Nákaza se tam šíří zejména mezi mladými lidmi. Důvodem může být například zatím nedostatečná proočkovanost této věkové kategorie, protože se její očkování spustilo relativně nedávno. Rizikové jsou také noční kluby, kde dochází ke koncentraci velkého počtu osob na malém prostoru, která je navíc spojena s konzumací alkoholu.

Nemalé číslo má také Plzeňský kraj, v něm je to 37,9. Tam je to dáno čím?

Také v Plzeňském kraji se nákaza šíří především mezi komunitou lidí ve věku 16 až 19 let. Důvodem můžou být návštěvy nočních klubů, které jsou pro šíření nákazy velmi rizikové.

Vláda oznámila v týdnu, že od září se přestanou proplácet covidové testy. Bude to podle vás opravdu motivovat lidi, aby se naočkovali?

Zatímco testování pomáhá odhalovat nákazu v populaci, očkování nákaze předchází. Je to jedině očkování, které představuje nejefektivnější, nejspolehlivější a definitivní cestu pro návrat k normálnímu životu bez omezení. Musíme proto využít všechny nástroje, které mohou zvýšit zájem lidí o očkování.