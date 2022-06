Hayato Okamuru zasypal vulgarismy a vyhrožoval mu. Kremlofila řeší policie

„Čumíte jako kr*tén, okrádáte národ,“ nadával Pavel Zítko lidoveckému politikovi před Poslaneckou sněmovnou a vyhrožoval mu, že se mu „splaší kladiva“. Známý podvodník a dezinformátor tam demonstroval spolu s dalšími zastánci Ruska. Poslanec se pokusil s nimi diskutovat.

To, co se před Sněmovnou odehrálo, však věcnou diskuzi rozhodně nepřipomínalo. Na záznamu Zítko na Okamuru sprostě křičí a obviňuje ho z toho, že je zloděj a lhář. Okolo postávají další příznivci Ruska zpovzdálí se přidávají. Poslanci nezmizí úsměv ze rtů, postává mezi agresivními dezinformátory a snaží se jim rozumně oponovat.

Barbora Mercury ✌️ @BarboraKuzelov1 Pan @HayatoOkamura se při své dobrotě a laskavosti rozhodl, že půjde opět diskutovat mezi flastence. Netušil, že je mezi nima ten úplně nejhorší dezolát Pavel Zítko, který ho nenechal ani mluvit a agresivně ho pozurážel! https://t.co/LSt5ULgiDm oblíbit odpovědět

Je však možné, že Zítkovi tento výstup už neprojde. Nahrávkou se totiž začala zabývat policie. „Kriminalisté Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování momentálně vyhodnocují obsah nahrávky a dalších informací, které jsou v tuto chvíli dostupné,“ uvedla mluvčí policie Kateřina Rendlová na Twitteru.

Není to poprvé, co se Pavel Zítko pohybuje na hranici zákona. V roce 2019 se "proslavil“ jako obchodník s neexistující kryptoměnou. Jeho společnost ze Švýcarska nabízela poukázky na falešné virutální peníze s příslibem uložení v bance, která ještě neměla ani licenci.

Později se stal jednou ze známých tváří bojovníků proti koronavirovým opatřením a vakcínám. Na pandemii vydělával, když si nechával od svých podporovatelů posílat peníze na účet spolku Srdcem pro vlast, který ovládá. Lidé mu naposílali statisíce korun, upozornily tehdy Hospodářské noviny. Spolek je aktivní dodnes, pořádá besedy a na stránkách jsou stále zveřejněny nejrůznější dezinformace včetně údajů k zaslání darů.

Po počátku ruské invaze se Zítko přiklonil na stranu Putina. Tvrdí, že pod Ukrajinou je 32 tisíc mil tunelů, ve kterých jsou mučeny a znásilňovány děti pro produkci speciální látky adrenochrom. Putin prý přišel zjednat pořádek. Šíří kremelskou propagandu o denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny.

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám ministerstva vnitra ho řadí mezi šiřitele ruské propagandy stejně jako například Jiřího Černohorského, který zpochybňuje, že ruské síly útočí na civilisty. I on šíří dezinformace o biologických laboratořích na Ukrajině a tvrdí, že za válku může „ukrajinská fašistická vláda“. Do stejné kategorie spadá také Radim Valenčík, který

po bombardování porodnice v Mariupolu začal šířit prohlášení separatistů z neuznané Doněcké lidové republiky. O obsazení jaderné elektrárny Černobyl Rusy tvrdil, že to byl nutný krok, aby ji Ukrajinci nemohli vyhodit do povětří a říkat, že to udělali Rusové.