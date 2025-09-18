Zítko dostal tři roky vězení. Lhal o očkování proti koronaviru, vysvětlil soud

Chomutovský soud ve čtvrtek potrestal třemi lety vězení aktivistu Pavla Zítka za šíření poplašné zprávy. Obžalovaný popíral ve videích účinky očkování proti koronaviru, tvrdil, že vakcína způsobuje houstnutí krve, zpochybňoval existenci viru, některé příspěvky vysílal živě v době nouzového stavu.
Trest uložil soud souhrnný, v únoru dostal Zítko roční podmínku za výtržnictví u soudu v Praze. Součástí trestu je zákaz pobytu v Praze na dva roky. Soudkyně při čtvrtečním líčení obžalovaného opakovaně napomínala. Rozsudek není pravomocný, Zítko se na místě odvolal.

Zítko je znám jako dezinformátor. V době koronaviru a částečně i za nouzového stavu v České republice šířil příspěvky na sociální síti, v nichž podle státního zástupce Davida Vernera rozvíjel teorie o vyhlazení lidstva, nabádal lidi v boji proti očkování, které přirovnával ke genocidě, a informoval o tom, že vakcína způsobuje potraty a trvalé následky. Uváděl například, že vakcíny způsobují houstnutí krve, vedou k potratům, degeneraci dětí a podobně.

Videopříspěvky na Facebooku jsou podle státního zástupce usvědčujícím důkazem. Tvrzení v příspěvcích, které se týkají pandemie covidu-19, vyvrátily nejrůznější instituce, uvedl žalobce a v rozsudku také soudkyně Iva Dvořáková, která se ztotožnila s návrhem státního zástupce. Zítko podle ní vědomě šířil nepravdivé informace s potenciálem šokovat a vystrašit, a to v době pandemie i za nouzového stavu.

Za šíření poplašné zprávy hrozilo Zítkovi vězení na dva roky až osm let. Na svých názorech setrval i dnes v závěrečné řeči, kterou přednášel čtyři a půl hodiny. Opakovaně slovně napadal státního zástupce. Soudkyně nakonec jeho řeč přerušila.

V rozsudku soudkyně uvedla, že si Zítko musel být vědom toho, že jeho tvrzení pocházejí převážně z tzv. dezinformačních zdrojů, nezakládají se na pravdě, byla v rozporu s informacemi uváděnými odbornými institucemi. Jeho tvrzení byla způsobilá vyvolat v části obyvatelstva vážné obavy o zdraví a život, uvedla soudkyně.

Žalobce ve čtvrteční závěrečné řeči připomněl, že Zítko se vyhýbal trestnímu řízení. Hlavní líčení začalo u chomutovského okresního soudu před rokem, nejprve se k soudu nedostavil, poté po něm česká policie vyhlásila pátrání, později byl zadržen na Slovensku. Jednání se konalo pod dohledem justiční stráže, zpočátku na hlavní líčení chodili příznivci Zítka.

19. února 2025

Soudy

Zítko dostal tři roky vězení. Lhal o očkování proti koronaviru, vysvětlil soud

18. září 2025  17:35

Pavel Blažek je přemýšlivý a hodnotový člověk. Je ale dobře, že skončil, míní Fiala

Premiér Petr Fiala se znovu vyjádřil k bitcoinové kauze, v níž figuroval exministr spravedlnosti Pavel Blažek. „Tu situaci špatně vyhodnotil a mrzí ho to nejvíc ze všech,“ řekl předseda vlády v...

18. září 2025  17:09

Nebe nad Prahou rozčísl roj burácejících stíhaček. Unikátní show zhlédly tisíce lidí

Tisícům lidí se na pražských mostech naskytl výjimečný pohled na průlet dvou stíhaček JAS-39 Gripen a deseti proudových strojů legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows. Přelet byl naplánován...

18. září 2025  8:42,  aktualizováno  17:05

