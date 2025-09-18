Trest uložil soud souhrnný, v únoru dostal Zítko roční podmínku za výtržnictví u soudu v Praze. Součástí trestu je zákaz pobytu v Praze na dva roky. Soudkyně při čtvrtečním líčení obžalovaného opakovaně napomínala. Rozsudek není pravomocný, Zítko se na místě odvolal.
Zítko je znám jako dezinformátor. V době koronaviru a částečně i za nouzového stavu v České republice šířil příspěvky na sociální síti, v nichž podle státního zástupce Davida Vernera rozvíjel teorie o vyhlazení lidstva, nabádal lidi v boji proti očkování, které přirovnával ke genocidě, a informoval o tom, že vakcína způsobuje potraty a trvalé následky. Uváděl například, že vakcíny způsobují houstnutí krve, vedou k potratům, degeneraci dětí a podobně.
Zítko nesmí dva roky do Prahy. Soud mu potvrdil podmínku i zákaz pobytu
Videopříspěvky na Facebooku jsou podle státního zástupce usvědčujícím důkazem. Tvrzení v příspěvcích, které se týkají pandemie covidu-19, vyvrátily nejrůznější instituce, uvedl žalobce a v rozsudku také soudkyně Iva Dvořáková, která se ztotožnila s návrhem státního zástupce. Zítko podle ní vědomě šířil nepravdivé informace s potenciálem šokovat a vystrašit, a to v době pandemie i za nouzového stavu.
Za šíření poplašné zprávy hrozilo Zítkovi vězení na dva roky až osm let. Na svých názorech setrval i dnes v závěrečné řeči, kterou přednášel čtyři a půl hodiny. Opakovaně slovně napadal státního zástupce. Soudkyně nakonec jeho řeč přerušila.
V rozsudku soudkyně uvedla, že si Zítko musel být vědom toho, že jeho tvrzení pocházejí převážně z tzv. dezinformačních zdrojů, nezakládají se na pravdě, byla v rozporu s informacemi uváděnými odbornými institucemi. Jeho tvrzení byla způsobilá vyvolat v části obyvatelstva vážné obavy o zdraví a život, uvedla soudkyně.
Žalobce ve čtvrteční závěrečné řeči připomněl, že Zítko se vyhýbal trestnímu řízení. Hlavní líčení začalo u chomutovského okresního soudu před rokem, nejprve se k soudu nedostavil, poté po něm česká policie vyhlásila pátrání, později byl zadržen na Slovensku. Jednání se konalo pod dohledem justiční stráže, zpočátku na hlavní líčení chodili příznivci Zítka.
19. února 2025