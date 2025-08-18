Zeptejte se prezidenta. Pavel v živém vysílání opět zodpoví dotazy veřejnosti

Otázky prezidentovi mohou lidé posílat prostřednictvím online formuláře.
Pavel na dotazy veřejnosti odpovídal v minulosti již třikrát, naposledy v dubnu. Tehdy mluvil například o tom, že by v budoucnu mohl podruhé kandidovat na prezidenta. Komentoval také v té době probíhající přijímací zkoušky na střední školy, válku na Ukrajině či možnost návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Bílém domě.
Lidé se prezidenta ptají i na lehčí témata, v předešlých dílech nechyběly dotazy na oblíbené destinace pro dovolenou, tipy na úpravu vousů či zda má rád svíčkovou.