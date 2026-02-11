Pavel Zeman bude evropským veřejným žalobcem za Českou republiku

Bývalý český nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman byl ve středu jmenován evropským veřejným žalobcem za Českou republiku. V tiskové zprávě o tom informovala Rada Evropské unie, podle níž mu šestileté funkční období začne v červenci. Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) vyšetřuje případy zneužívání peněz Evropské unie.
Třiapadesátiletý Zeman se loni v březnu ujal v Haagu funkce českého národního člena v Eurojustu, tedy agentuře EU pro justiční spolupráci v trestních věcech. Jmenovaný byl na pětileté období.

V Eurojustu už předtím působil jako první český národní člen po vstupu Česka do EU, než se stal v roce 2011 nejvyšším státním zástupcem.

O post žalobce za Českou republiku se ucházel spolu s pověřenými evropskými žalobkyněmi Petrou Vítkovou a Danielou Bártíkovou. Česká výběrová komise podle informací ČTK z loňského června pokládala právě Zemana za nejvhodnějšího kandidáta.

Český premiér Andrej Babiš minulý týden naznačil, že Zemanovi ve výběrovém řízení pomohl jeho postoj v kauze Čapího hnízda, v němž Babiš stojí před soudem kvůli podezření z neoprávněné padesátimilionové dotace na tento areál u středočeských Olbramovic.

Desítku pověřených žalobců, kteří pod hlavičkou EPPO dozorují kauzy v Česku, z Lucemburku do konce ledna řídil Petr Klement, který se poté ujal vedení Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Mandát u EPPO by Klementovi vypršel v červenci.

