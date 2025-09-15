Pavel zamíří do Spojených států. Přednese projev v OSN i na Harvardově univerzitě

Prezident Petr Pavel v neděli odletí do Spojených států, kde povede českou delegaci na Valném shromáždění OSN. S přednáškou také vystoupí na Harvardově univerzitě, oznámil odbor komunikace Hradu.
Prezident Petr Pavel se setkal se zástupci mládežnických organizací politických...

Prezident Petr Pavel se setkal se zástupci mládežnických organizací politických subjektů zastoupených v Parlamentu. (17. července 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Petr Pavel na pietním aktu k výročí okupace v srpnu 1968. (21.8.2025)
Petr Pavel na pietním aktu k výročí okupace v srpnu 1968. (21.srpna.2025)
Prezident Petr Pavel se setkal s vedoucími zastupitelských úřadů České...
Prezident Petr Pavel se setkal s vedoucími zastupitelských úřadů České...
Pavel se v New Yorku setká s vrcholnými představiteli OSN i řady dalších států, zúčastní se také odhalení daru České republiky pro OSN i zahájení výstavy UNICEF. Česko věnuje OSN skleněnou instalaci Herbarium od novoborské společnosti Lasvit. Dosud Česko patřilo podle serveru Publico do skupiny zhruba 65 ze 193 členských států, které v sídle OSN dar neměly.

Národní projev na Valném shromáždění OSN prezident přednese ve středu 24. září. Tentýž den odpoledne bude mít přednášku na Harvardově univerzitě.

Francie, Kanada, Austrálie či Británie dříve oznámily záměr uznat samostatný Stát Palestina právě na zasedání Valného shromáždění OSN. Pokud se tak stane, budou uznávat palestinský stát asi tři čtvrtiny členských zemí organizace. Česko takový krok neplánuje.

V srpnu Pavel řekl, že Česko zastává pragmatický pohled, založený nejen na právu, ale také na jeho vymahatelnosti. Velká část států, které uznávají Palestinu jako stát, k věci podle něj přistupuje symbolicky.

„Spíše bychom měli pokračovat v tom, aby mohl Stát Palestina formálně vzniknout a skutečně fungovat. Protože vyhlásit ho, uznat ho s tím, že v praxi vlastně nebude fungovat, je podle mého názoru tak trochu vytvářením očekávání a nadějí na straně Palestinců, které potom nebudou naplněny,“ dodal tehdy Pavel. Symbolický druh podpory podle něj ale smysl také má.

15. září 2025  13:51

Další weby

