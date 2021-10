Krajský soud v Liberci v jeho kauze zatím vyslýchá svědky, v případě prokázání viny hrozí Wünschovi až dvanáct let vězení.

Jde o příběh, jehož kořeny sahají do 90. let. Tehdy Pavel Wünsch měl firmu, která vymáhala pro leasingové společnosti auta od neplatících klientů. Byl v tom úspěšný. A poznal podsvětí, v němž se z titulu své práce pohyboval. Wünsch to přiznává.