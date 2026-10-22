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Trump měl ohledně Evropy pravdu, musíme být aktivnější, řekl Pavel

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  16:42
Prezident Petr Pavel na konferenci Berlin Global Dialogue. (22. října 2026)

Prezident Petr Pavel na konferenci Berlin Global Dialogue. (22. října 2026) | foto: ČTK / Mrhal JaromírČTK

Německý kancléř Merz přijal v Berlíně českého prezidenta Pavla. (21. října 2026)
Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...
Petr Pavel
Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN...
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Evropa by měla být mnohem aktivnější ve snaze být součástí jednání o míru na Ukrajině. Na bezpečnostní konferenci Berlin Global Dialogue v německé metropoli to dnes řekl český prezident Petr Pavel. Evropa by podle něj měla vytvořit také vlastní a jednotnou bezpečnostní strategii, s níž by do jednání šla.

„Evropa by měla být mnohem aktivnější ve snaze stát se součástí jednání,“ řekl prezident. Na konferenci vystoupil v panelu s expertkou na mezinárodní vztahy Benedettou Bertiovou, který byl věnován téměř výhradně bezpečnostním výzvám spojeným s ruskou invazí na Ukrajinu.

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Podle prezidenta se dosavadní jednání o míru na Ukrajině odehrávala vždy ve třech: mezi USA, Ruskem a Ukrajinou. Důvodem je podle něj mimo jiné to, že Evropa nemá „jasnou, společnou evropskou pozici“. Ta by přitom měla podle něj být skutečně evropská a zahrnovat i bezpečnostní zájmy zemí mimo Evropskou unii, jako jsou Británie či Norsko.

Prezident Pavel vyjádřil v debatě také pochopení pro tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa na Evropu, aby byla více zodpovědná za vlastní bezpečnost. „Trump měl pravdu, způsob, jakým to řekl, byl šokující, ale měl pravdu,“ uvedl Pavel.

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Evropa podle něj v posledních dekádách více investovala do vlastního blahobytu než do bezpečnosti a obrany. Do budoucna se její obyvatelé budou muset podle prezidenta smířit s tím, že úroveň blahobytu zůstane stejná, nebo dokonce klesne, a to právě kvůli nutným investicím do obrany. „Musíme být zodpovědní sami za sebe,“ zdůraznil prezident.

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