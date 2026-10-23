Sedne si Pavel k Putinovi? Mír nedomluví životopis, ale síla vyjednavače, míní Bříza

Je Petr Pavel jako hlavní evropský vyjednavač reálným scénářem?
Reálným, ale zatím spíše hypotetickým. Evropa potřebuje jednotného vyjednavače, který bude disponovat jasným politickým mandátem. Samotné jméno však nestačí. Rozhodující je, zda za ním budou stát evropské mocnosti a zda bude mít co nabídnout. Zatím se jako možný vyjednavač častěji zmiňuje finský prezident Alexander Stubb.
Jeho minulost ve vedení NATO by sice Kreml propagandisticky využil, ale ruskému vládci nejde o osobu vyjednavače, nýbrž o to, co může u stolu získat.