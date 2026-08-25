Pavel uvedl, že není připravený přijmout cestu rezignace a smíření s tím, že Česko bude mít dvě zahraniční politiky. Vnitřní rozdělení by podle něj bylo výhodou pro rivaly.
„Navenek existuje pouze jedna Česká republika. Neexistuje tým vlády ani tým prezidenta, existuje pouze český tým. A součástí tohoto velkého českého týmu jste i vy všichni,“ řekl velvyslancům. Chce se snažit o překovávání domácích rozdílů v pohledu na bezpečnostní i další otázky. „Abychom se scházeli, jednali a hledali kompromis,“ uvedl.
V posledním půlroce byly vztahy mezi Pavlem a vládou Andreje Babiše (ANO) vyostřené, rozpory prohloubil i spor o vedení české delegace na summit NATO v Ankaře, kam nakonec jeli prezident i premiér. Od ledna se ke koordinaci zahraniční politiky neschází nejvyšší ústavní činitelé, Babiš po návratu z Turecka odmítl Pavlův návrh na obnovení schůzek. O víkendu premiér své vztahy s prezidentem označil za dobré. Dříve opakovaně uváděl, že Pavel vede kampaň za znovuzvolení, čehož Babiš nechce být součástí.
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Prezident dnes v projevu zdůraznil i nutnost reagovat na změnu bezpečnostního prostředí. Nové aliance a formáty spolupráce dnes podle něj vznikají na základě důvěry a aktuální potřeby. „V takové době nestačí jen reagovat nebo přihlížet. Musíme vědět, kam chceme patřit. Jsem bytostně přesvědčen, že je v životním zájmu naší země být aktivní součástí těch uskupení, kde se rozhoduje o naší budoucnosti, o budoucí podobě Evropy i transatlantickém prostoru,“ uvedl.
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Pokud Česko nebude součástí takových koalic, přijde podle prezidenta o příležitosti. „Přeskupování světa totiž není jen otázkou zahraniční politiky nebo obrany a bezpečnosti. Je to otázkou budoucí prosperity naší země. Ať už jde o obranný průmysl, nové technologie, energetiku nebo obchod,“ podotkl. Prosperita dnes podle něj není oddělitelná od otázek bezpečnosti a země, které jsou považovány za spolehlivé spojence, jsou zároveň přirozenými partnery pro investice, průmyslovou spolupráci i technologické projekty.
V nadcházejícím období bude pro Pavla prioritou posilování spojeneckých vazeb, a to v první řadě se sousedními zeměmi i státy v evropském a atlantickém prostoru. „Nebudu zapomínat ani na země, jejichž integrace do Evropy stále není dokončena. Země západního Balkánu mohou nadále počítat s českou podporou a jsem rád, že v této věci se plně shodujeme s vládou,“ uvedl.
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Babiš v pondělí na zahájení porady velvyslanců řekl, že Česko usiluje o rychlé rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu. Zároveň se vyslovil i pro začlenění zemí z tohoto regionu do schengenského prostoru bez vnitřních hranic, a to bez ohledu na to, zda tyto státy budou členy unie.