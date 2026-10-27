Poděkoval těm, kteří jdou v pomoci Ukrajině příkladem. Země se pátým rokem brání ruské agresi. Rusko lze podle Pavla přimět k zasednutí k jednacímu stolu pouze společným postupem.
„Kapitulace Ukrajiny by měla dalekosáhlé důsledky pro nás všechny. Pokud chceme, aby nás pravidla chránila i zítra, musíme být připraveni je bránit už dnes,“ prohlásil český prezident.
|
Sedne si Pavel k Putinovi? Mír nedomluví životopis, ale síla vyjednavače, míní Bříza
Systém mezinárodního práva je dnes podle Pavla otevřeně zpochybňován. „Nátlak a použití síly se opět stávají normou. Mezinárodní pravidla jsou až příliš často ignorována, pokud se stanou nepohodlnými,“ řekl. Dnešní doba a její výzvy přitom podle něj vyžadují více spolupráce, například na zajištění bezpečnosti dodavatelských řetězců nebo řešení změny klimatu.
Pavel v projevu k velvyslancům apeloval na to, aby si světové mocnosti uvědomily, že s větší mocí přichází větší odpovědnost. Zásadní roli ale podle něj hrají i menší a středně velké státy. „Náš vliv může být v individuální rovině omezený. Pokud ale budeme spolupracovat, dokážeme zajistit, aby byl náš hlas slyšet, a budovat vztahy a koalice založené na důvěře, integritě a respektu ke společným pravidlům,“ uvedl.
|
Trump měl ohledně Evropy pravdu, musíme být aktivnější, řekl Pavel
Bez ohledu na rozdílné postoje různých zemí mají podle něj všichni společný zájem na světě, kde se respektují hranice, dodržují dohody a spory se řeší mírovou cestou.
Česko chce podle prezidenta budovat spolehlivá partnerství. „Česko má hodně co nabídnout. Máme silnou průmyslovou základnu, talentované lidi, inovativní firmy i špičkové vědce. Tradičně jsme otevřeni obchodu, investicím a novým myšlenkám,“ řekl. Velvyslance vyzval, aby v Česku hledali příležitosti, které mohou být přínosem pro jejich vlády, podniky i celé společnosti.
|
Bhútán nebo Mauritánie. Prezident Pavel přijal nové velvyslance
Setkání se zahraničními diplomaty se v minulých letech tradičně účastnila i manželka prezidenta Eva a ministr zahraničí. První dáma byla přítomna i dnes, šéf české diplomacie Petr Macinka (Motoristé) ale na akci chyběl.