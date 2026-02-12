Pavel v Mnichově promluví o Ukrajině i populismu, rozhovor poskytne BBC

10:43
  10:43
Prezident Petr Pavel na Mnichovské bezpečnostní konferenci vystoupí v hlavním programu na téma populismus a zúčastní se panelu k Ukrajině. Také absolvuje bilaterální jednání a zúčastní se literárního večera pořádaného jako předvoj Frankfurtského knižního veletrhu. Pavel bude na konferenci v pátek 13. února a sobotu 14. února, informovala kancelář prezidenta.
Prezident Petr Pavel jmenoval deset nových rektorů veřejných vysokých škol.

Prezident Petr Pavel jmenoval deset nových rektorů veřejných vysokých škol. | foto: ČTK

Návštěva prezidenta Petra a Pavla v Olomouckém kraji.
Prezident Petr Pavel při podpisu do knihy návštěv na přerovské radnici. Nad nim...
Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci v Prostějově. Vlevo hejtman...
Prezident Petr Pavel při návštěvě Prostějova.
Česko budou dále zastupovat zastupovat ministři zahraničí a obrany Petr Macinka a Jaromír Zůna. Pavel se Mnichovské bezpečnostní konference účastní každoročně od svého nástupu do funkce.

Panelu k Ukrajině se mají zúčastnit i další evropské hlavy států a vlád. Evropská bezpečnost bude také tématem uzavřené večeře, jíž se prezident zúčastní v závěru sobotního programu.

Páteční večerní literární panel je spojen s říjnovým Frankfurtským knižním veletrhem, kde bude Česká republika letos hlavním čestným hostem. Akce představuje příležitost prezentovat českou literaturu a kulturu. Pavel se na tomto panelu setká se spisovateli Jáchymem Topolem a Tomášem Kafkou.

Součástí programu prezidenta jsou rovněž bilaterální setkání s vybranými prezidenty, premiéry, se senátory či zástupci byznysu. Na okraj konference poskytne rozhovory BBC a časopisu The Atlantic.

Na konferenci přijedou desítky prezidentů a premiérů, mimo jiné německý kancléř Friedrich Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Americkou delegaci povede ministr zahraničí Marco Rubio.

Konference se bude tradičně konat v hotelu Bayerischer Hof v centru bavorské metropole. Věnovat se bude bezpečnostním otázkám v euroatlantickém prostoru, ale stejně jako v posledních letech i mimo něj. Podle šéfa konference Wolfganga Ischingera bude letošní ročník zásadní pro transatlantické vztahy.

Mnichovská bezpečnostní konference patří mezi nejvýznamnější setkání v oblasti mezinárodních vztahů a bezpečnosti. Její 62. ročník se koná od 13. do 15. února, účast potvrdilo téměř 50 hlav států a vlád a dále zástupci vlád, byznysu, akademické sféry a dalších organizací. Letošní ročník nese název Under Destruction, má za cíl analyzovat důsledky vzestupu politických sil, které upřednostňují destrukci před reformami.

Mnichovská bezpečnostní konference vznikla v roce 1963. Ischinger byl jejím šéfem v letech 2018 až 2022 a předsednictví znovu převzal i pro letošní ročník. Ještě letos by jej ale měl vystřídat bývalý generální tajemník Severoatlantické aliance (NATO) a současný norský ministr financí Jens Stoltenberg.

