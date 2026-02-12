Pavel v Mnichově promluví o Ukrajině i populismu, rozhovor poskytne BBC

Česko budou dále zastupovat zastupovat ministři zahraničí a obrany Petr Macinka a Jaromír Zůna. Pavel se Mnichovské bezpečnostní konference účastní každoročně od svého nástupu do funkce.
Panelu k Ukrajině se mají zúčastnit i další evropské hlavy států a vlád. Evropská bezpečnost bude také tématem uzavřené večeře, jíž se prezident zúčastní v závěru sobotního programu.
Páteční večerní literární panel je spojen s říjnovým Frankfurtským knižním veletrhem, kde bude Česká republika letos hlavním čestným hostem. Akce představuje příležitost prezentovat českou literaturu a kulturu. Pavel se na tomto panelu setká se spisovateli Jáchymem Topolem a Tomášem Kafkou.
Součástí programu prezidenta jsou rovněž bilaterální setkání s vybranými prezidenty, premiéry, se senátory či zástupci byznysu. Na okraj konference poskytne rozhovory BBC a časopisu The Atlantic.
|
Pavel v Mnichově vystoupí v debatách i na literárním večeru. O Macinkovi se nezmínil
Na konferenci přijedou desítky prezidentů a premiérů, mimo jiné německý kancléř Friedrich Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Americkou delegaci povede ministr zahraničí Marco Rubio.
Konference se bude tradičně konat v hotelu Bayerischer Hof v centru bavorské metropole. Věnovat se bude bezpečnostním otázkám v euroatlantickém prostoru, ale stejně jako v posledních letech i mimo něj. Podle šéfa konference Wolfganga Ischingera bude letošní ročník zásadní pro transatlantické vztahy.
Mnichovská bezpečnostní konference patří mezi nejvýznamnější setkání v oblasti mezinárodních vztahů a bezpečnosti. Její 62. ročník se koná od 13. do 15. února, účast potvrdilo téměř 50 hlav států a vlád a dále zástupci vlád, byznysu, akademické sféry a dalších organizací. Letošní ročník nese název Under Destruction, má za cíl analyzovat důsledky vzestupu politických sil, které upřednostňují destrukci před reformami.
Mnichovská bezpečnostní konference vznikla v roce 1963. Ischinger byl jejím šéfem v letech 2018 až 2022 a předsednictví znovu převzal i pro letošní ročník. Ještě letos by jej ale měl vystřídat bývalý generální tajemník Severoatlantické aliance (NATO) a současný norský ministr financí Jens Stoltenberg.