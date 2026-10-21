Bez odhodlání lidí se neubráníme. Klíčem k úspěšné obraně jsou inovace, míní Pavel

Zdůraznil také potřebu úzké spolupráce mezi vládami a obranným průmyslem a význam připravenosti celé společnosti na bezpečnostní hrozby.
Bezpečnostní prostředí podle prezidenta přináší stále více výzev. Ve světě se odehrává více než 60 konfliktů, Evropa přitom čelí rozsáhlé válce na Ukrajině, která podle Pavla způsobuje nejen značné lidské utrpení, ale také materiální a hospodářské škody. Bezpečnost se podle prezidenta stává stále komplexnější záležitostí, která se netýká pouze ozbrojených sil, ale celé společnosti.
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Prezident upozornil na to, že bez podpory obyvatelstva a odhodlání občanů bránit jejich zemi nemůže být obrana účinná. Státy by se proto podle něj měly zaměřit také na informovanost, připravenost a odolnost obyvatel vůči současným i budoucím hrozbám.
Pavel ocenil zaměření letošního fóra na inovativní přístupy k obraně a bezpečnosti. Současné konflikty podle něj ukazují, že vedení války přesahuje tradiční způsoby boje. Přestože si konvenční vojenské prostředky zachovají svou roli, význam nových technologií rychle roste. Budoucnost podle prezidenta nebude spočívat výhradně v dronech a raketách, zásadní však bude schopnost technologické změny rychle využívat.
K tomu je podle Pavla nezbytná spolupráce vlád a obranného průmyslu, které by měly fungovat jako skuteční partneři a vést nepřetržitý dialog. Důležité jsou také postupy pořizování a zavádění nového vybavení do ozbrojených a bezpečnostních složek.
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Prezident zároveň zdůraznil, že odstrašování je vždy lepší než samotná obrana. Vyjádřil proto naději, že technologie představované na veletrhu nebude nikdy nutné použít ve skutečném konfliktu, protože jejich nasazení by znamenalo další utrpení a škody.
Future Forces Forum je mezinárodní platforma zaměřená na obranné a bezpečnostní technologie, která propojuje představitele armád, bezpečnostních složek, státní správy, průmyslu a odborné veřejnosti. Součástí programu jsou odborné konference, diskuse a výstava vojenské a bezpečnostní techniky.