Prezident Pavel omilostnil dvě ženy

Prezident republiky Petr Pavel udělil dvě milosti. Prominul zbytek trestu šestasedmdesátileté ženě, která se po naléhání svého vnuka podílela na přeposílání zásilek obsahujících zakázané látky do vězení, v němž vnuk pobýval. Druhou milost udělil třiadvacetileté ženě, která v tanečním klubu poskytla své kamarádce extázi. Ta následující den zemřela.
Prezident Petr Pavel.

Kancelář prezidenta republiky (KPR) v pátek informovala, že prezident Petr Pavel udělil další dvě milosti. „Svou ústavní pravomoc využil nyní popáté,“ doplnil mluvčí prezidentské kanceláře Filip Platoš.

Prezident prominul zbytek trestu odnětí svobody ženě, která posílala zásilky obsahující zakázané látky do vězení, kde si odpykával svůj trest její vnuk.

„Prezident přihlédl k faktu, že omilostněná dosud vedla bezúhonný život a uvedeného se dopustila ve vysokém věku. A rovněž k tomu, že jednala na základě nátlaku a obav o svého vnuka,“ komentoval Platoš s tím, že vnuk později ve vězení spáchal sebevraždu.

Pavel omilostnil muže vězněného kvůli marihuaně. Požár vzal dům jeho rodině

Seniorka se podle Hradu navíc léčí s řadou závažných onemocnění, prodělala onkologickou léčbu a opakovaně podstoupila operace srdce. „Na svobodě má vytvořené veškeré zázemí a podporu své rodiny. Prominut jí byl zbytek trestu v trvání přibližně deseti měsíců,“ doplnil mluvčí Hradu.

Ve druhém případě udělila hlavu státu milost třiadvacetileté ženě, která v tanečním klubu poskytla své kamarádce, na její žádost a zdarma, extázi, kterou si i sama vzala.

„Ačkoli kamarádka po akci dorazila v pořádku domů, v důsledku požití druhý den zemřela,“ uvedla prezidentská kancelář. Omilostněná žena podle Hradu drogy pravidelně neužívá a dosud vedla bezúhonný život, pracovala a má stabilní rodinné zázemí.

„Činu litovala a s pozůstalými se finančně vyrovnala. Spolupracovala s orgány činnými v trestním řízení, výkon trestu nastoupila dobrovolně a část trestu, v délce sedmi měsíců, již vykonala,“ popsal mluvčí KPR Platoš.

Prezident podle něj přihlédl i ke kladnému hodnocení ve vězení. „Prominul jí zbytek trestu odnětí svobody v trvání zhruba 3 roky a 5 měsíců,“ dodal mluvčí prezidentské kanceláře.

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana

Z filmu Intimní osvětlení

Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka byla matkou známých hereckých dvojčat Petra a Matěje Formanových. Byla druhou manželkou režiséra...

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady. (2. listopadu 2025)

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....

Přežijí jen dynamické firmy s hlubokým know-how, říká manažer Šmejc

Jiří Šmejc

Finančník a dlouholetý manažer PPF Jiří Šmejc se po delší době objevil na veřejnosti. Vystoupil na investiční konferenci SHIFTS25, kde zakladatel skupiny Emma Capital varoval před nedostatečnou...

7. listopadu 2025  11:12

Řidič na Mladoboleslavsku se vyhýbal psovi a s autem skončil v rybníce

Automobil značky BMW, který skončil v rybníce u obce Žantov. (7. listopadu 2025)

K nehodě osobního automobilu, při níž vůz skončil i s řidičem v rybníce, vyjížděly složky IZS ve čtvrtek dopoledne na Mladoboleslavsku. Šofér z vozidla unikl svépomocí jen s lehkým zraněním, nicméně...

7. listopadu 2025  11:02

OBRAZEM: Jak vypadá Sněmovna po večerním střetu o ukrajinskou vlajku

Tomio Okamura byl ve středu zvolen novým předsedou Poslanecké sněmovny. Jeho...

Předseda SPD Tomio Okamura po svém zvolení šéfem Poslanecké sněmovny nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy dolní komory parlamentu. Vlála od února 2022 před vchodem vedle vlajek EU, Izraele a...

7. listopadu 2025  10:47

VIDEO: Prohlášení v Oválné pracovně přerušil kolaps. Poblíž Trumpa omdlel muž

Šéf farmaceutické firmy zkolaboval vedle Trumpa. Kennedy potichu odešel

V Oválné pracovně Bílého domu se ve čtvrtek odehrála dramatická situace. Americká administrativa Donalda Trumpa musela přerušit své oznámení, když za zády prezidenta omdlel muž. Stalo se tak při...

7. listopadu 2025  10:45

Pozor, divočák! Do drogerie vběhl kanec a kličkoval mezi regály, lidé se schovávali

Nezvaného hosta v drogerii v Heřmanově Městci utratil přivolaný myslivec.

Pořádné pozdvižení způsobil ve čtvrtek kanec v Heřmanově Městci na Chrudimsku. Dezorientovaný jedinec vběhl do drogerie v menším obchodním centru na okraji města, kde běhal mezi regály, než ho...

7. listopadu 2025  10:14

ZAHRANIČNÍ GLOSÁŘ: Vzpomínky hvězdné Sanny, ruská trojka a nesmrtelný diktátor

Sanna Marinová (20. února 2025)

Blíží se konec roku a některé známé politické osobnosti bilancují. Finská expremiérka Sanna Marinová vydala knižní zpověď, se životem účtuje i bývalý španělský král Juan Carlos. Extremisté v Německu...

7. listopadu 2025  10:11

Biometan je chytrá cesta k dekarbonizaci. Brzdí ho nejistota investorů, míní experti

Vysíláme
Hosty pořadu Kulatý stůl na téma biometan a dekarbonizace české energetiky jsou...

Biometan umí nahradit část fosilního plynu, využívá české suroviny a dá se bez úprav pouštět do stávající plynárenské sítě. „Myslím si, že bychom se měli zaměřit na jakýkoliv zdroj, který má...

7. listopadu 2025

Duševně nemocný muž se zabarikádoval v domě, policisté museli prokopnout dveře

Muž se zabarikádoval v domě, policisté se k němu museli prodrat přes hromady...

Duševně nemocný muž se minulý víkend zabarikádoval v domě na Hodonínsku a odmítal s kýmkoliv mluvit. Znepokojení příbuzní tak přivolali na pomoc policisty a záchrannou službu.

7. listopadu 2025  9:56

Advokát si objednal únos expartnera své dcery, důkazy pro vraždu soud neuznal

Advokát Pavel Jelínek přichází na vyhlášení rozsudku ke Krajskému soudu v...

Pardubický advokát Pavel Jelínek a jeho tři komplicové jsou podle soudu vinní z únosu bývalého partnera Jelínkovy dcery. Krajský soud v Hradci Králové nepřijal verzi obžaloby, že šlo o vraždu na...

7. listopadu 2025,  aktualizováno  9:39

Lavrov upadl v nemilost. Zpackal summit s Trumpem, tak ho Kreml trestá

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na Valném shromáždění OSN v New Yorku....

Sergej Lavrov zažívá možná nejtěžší chvíle za dvacet let svého působení v čele ruské diplomacie. Podle ruských médií byl potrestán za nevydařený summit v Budapešti, který americká strana odpískala v...

7. listopadu 2025  9:36

Střet zájmů není překážkou k mé nominaci na post premiéra, řekl Babiš

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Hrad, kde hovořil s prezidentem...

Předseda hnutí ANO odmítl, že by jeho střet zájmů kvůli vlastnictví koncernu Agrofert byl překážkou pro jeho jmenování na post premiéra. „Zákonnou překážkou to určitě není, já slíbil panu...

7. listopadu 2025  9:36

