Soud se bude zabývat sporem Pavla Tykače a exposlance Jakuba Michálka

Michálkův článek s názvem „Pravda o mocenském oligopolu, který hýbe Českem“ vyšel na platformě Seznam Médium na podzim 2024. Bývalý pirátský poslanec v něm tvrdil, že Tykač má vliv na obsah vysílání v České televizi skrze bývalého předsedu Rady České televize Pavla Matochu, kterého Tykač údajně sponzoruje.
„Díky vlivu v České televizi pak zajišťují takové bizarnosti, jako když se den před evropskými volbami koná debata předsedů stran, kde jsou tři zástupci SPOLU. Nebo vycházejí propagační reportáže o tom, jak se mají horníci v jeho dolech nebo jak jeho manželka dělá dobročinné aktivity,“ uvedl Michálek ve zmíněném článku.
Soud řešil spor Tykače a poslance Michálka. Miliardář požaduje omluvu
Možné důkazy o pravdivosti Michálkova tvrzení předložil soudu jeho obhájce Pavel Uhl. „Publikovaný text je zcela legitimní analýzou veřejně dostupných informací se závěry, které jsou v rámci veřejného prostoru zcela běžné,“ prohlásil Uhl.
Soudu předložil listiny, které podle něho prokazují, že Tykač přes společnost Czech Coal sponzoroval Pražskou šachovou společnost, jejímž je Matocha předsedou. Upozornil také na článek o tom, že byl Matocha na oslavě podnikatelových narozenin v Karibiku.
Tykačův obhájce Petr Poledne ale většinu Michálkových tvrzení z článku odmítá. „Pan Michálek si doslova vyfabuloval některé představy, které pak předkládá v článku veřejnosti jako skutečnosti,“ reagoval v září.
Článek byl z platformy na žádost Pavla Tykače stažen. Obě strany už při prvním jednání uvedly, že mimosoudní dohoda není možná. Tykač žaluje Michálka za zásah do svého práva na čest a pověst a požaduje omluvu.