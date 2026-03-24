Nová vláda prověřuje armádní nákupy z minulého volebního období. Co konkrétně se aktuálně šetří? Premiér Andrej Babiš třeba otevřeně kritizuje pořízení tanků nebo polních kuchyní.
Prověřujeme celou řadu zakázek a akcí, ale celý seznam vám neřeknu.
Alespoň nám řekněte, o kolik zakázek se jedná?
Několik desítek, které tady byly v minulosti. Jednou z nich je denně medializovaný případ, a to drony Nemesis.
A které další kromě dronů?
Víte, že bylo exministrem Lubomírem Metnarem ještě před volbami podáno trestní oznámení na 15 zakázek. Jsou to ty kuchyně, prověřuje se také nákup tanků.
Výtky prezidenta? Já jsem ten, kdo systém obranného plánování NATO do Česka zaváděl a byl u něho dlouhá léta. Takže mám docela jasnou představu, jakým způsobem celý proces běží a funguje.