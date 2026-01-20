Donášel na Tigrida StB. Nyní musí proděkan na právnické fakultě skončit

Proděkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy Michal Tomášek skončí ke konci ledna ve své funkci. Na fakultě nebude pokračovat ani jako člen vědecké rady či koordinátor programu Cooperatio. Důvodem je jeho minulá spolupráce s komunistickou Státní bezpečností (StB). V 80. letech donášel na české emigranty v Paříži, mezi nimiž byl i publicista Pavel Tigrid.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze | foto: Profimedia.cz

Ve vědecké radě také působil bez předložení čistého lustračního osvědčení, které vyžaduje zákon. Upozornily na to Hospodářské noviny (HN).

„Poté, co mi byl v minulém týdnu poprvé poskytnut kompletní spis profesora Tomáška, rozhodl jsem se po diskusi s ním a vzájemné domluvě, že jej nebudu znovu navrhovat ani jmenovat do funkce proděkana,“ sdělil HN děkan Právnické fakulty UK Radim Boháč.

Tomášek jeho rozhodnutí respektuje. Nezúčastnil se už ani posledního zasedání vědecké rady, které se konalo minulý týden. Podle deníku formálně skončí ke konci března, kdy současnému složení rady vyprší mandát. Ve funkci proděkana skončí už k 31. lednu.

Spis má přes 1 300 stránek

Podle jejich zjištění Tomášek v 80. letech intenzivně spolupracoval se StB a jeho aktivity měly konkrétní dopad i na české emigranty v Paříži. Ve spise, který má přes 1 300 stran, figuruje mimo jiné i jméno významného publicisty Pavla Tigrida či Antonína Jaroslava Liehma.

Kauzou se zabývalo i ministerstvo školství, jež vyzve i ostatní vysoké školy, aby zkontrolovaly dodržování lustračního zákona. Podle něj nemohou být ve vybraných funkcích lidé, kteří podepsali StB vědomou spolupráci. Konkrétně na vysokých školách se to týká všech funkcí, které volí či schvaluje akademický senát. Funkci proděkana by býval Tomášek vykonávat mohl, protože ji jmenuje děkan, nerozhoduje o ní hlasováním akademický senát. S děkanem se ale dohodl na konci, jak již bylo napsáno dříve.

Děkan Boháč přitom podle svých slov o povinnosti dokládat lustrační osvědčení věděl, ale vycházel z toho, že u osob, které ve funkci pokračují, už bylo lustrační osvědčení doloženo a není potřeba ho znovu vyžadovat.

Vstoupit do diskuse (19 příspěvků)

Další weby

