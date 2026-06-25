Pavel kritizuje rušení poplatků ČT a ČRo. Je málo prostoru pro debatu, míní

Změny podle něj mohou ovlivnit rozpočty médií způsobem, který podkope jejich finanční stabilitu, naruší dlouhodobé plánování a ohrozí hodnoty budované po desetiletí.
Vláda minulý týden schválila návrh zákona o financování veřejnoprávních médií, kterým ruší dosavadní poplatkový systém a převádí financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na státní rozpočet. Pracovníci obou institucí byli toto pondělí kvůli vládnímu plánu ve čtyřiadvacetihodinové výstražné stávce. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vláda změnou financování pouze plní svůj program.
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Zástupci ČT a ČRo se sešli s Pavlem. Jednali o budoucnosti médií i jejich financování
„Politici často redukují veřejnoprávní média pouze na politické zpravodajství. A právě toto zpravodajství by možná chtěli ovlivňovat, regulovat, a někdy dokonce i ovládat a omezovat,“ řekl ve čtvrtek Pavel. Česká televize a Český rozhlas podle něj ale poskytují nejen ověřené a spolehlivé informace všem občanům, přinášejí i významné sportovní a kulturní události a jejich poslání zahrnuje i kvalitní dětské pořady, dokumentární filmy, vzdělávací obsah nebo regionální zpravodajství.
Veřejnoprávní média podle Pavla rovněž stanovují standardy v žurnalistice, ale i jazyce či kultuře. „Jejich zatím nejdůležitějším atributem je nezávislost, zejména v oblasti zpravodajství a publicistiky,“ uvedl. Vedle politické nezávislosti, kterou podle něj mohou zajistit i soukromá média, jsou nezávislá i ekonomicky, tedy svobodná od tlaku inzerentů a především od vlivu vlastníků médií.
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Stovky pracovníků televize a rozhlasu jdou do stávky. Chápu jejich obavy, řekl Pavel
„Jsem si plně vědom toho, že tlak na nezávislost veřejnoprávních médií není jen lokálním jevem, jedná se o celoevropský trend,“ podotkl Pavel.
Všechna veřejnoprávní média v Evropě podle něj čelí tlakům souvisejícím s financováním, efektivitou, důvěryhodností a relevancí. V tomto kontextu ocenil činnost EBU, která podle něj poskytuje společnou a silnou platformu pro obranu hodnot veřejnoprávních médií a její činnost je tak důležitější než kdykoli předtím.
Valné shromáždění Evropské vysílací unie se v Praze koná po 11 letech, jeho organizátory jsou Česká televize a Český rozhlas. Dvoudenní akce se účastní zhruba 200 delegátů. Jednání se má kromě oficiálních rozhodnutí soustředit na debatu o roli veřejnoprávních médií v rychle se měnících světě, technologickém vývoji, důvěryhodnosti médií nebo o proměnách diváckého a posluchačského chování.
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22. června 2026