Povodně ukázaly zastaralost krizových zásob. Chybí i pitná voda, říká Švagr

Jaké lekce si stát odnáší z povodní? Co v krizových zásobách už zastaralo a musí se modernizovat? Šéf Státní správy hmotných rezerv Pavel Švagr připouští, že do zásob bude třeba dokoupit například lepší elektrocentrály, více vysoušečů nebo vytvořit vrty na pitnou vodu. Tou stát vůbec nedisponuje. „Voda je strategická surovina a víme, že se bez ní neobejdeme. Bylo by dobré mít nějaké podzemní vrty, z nichž by se v případě krize mohla voda čerpat,“ říká v rozhovor pro MF DNES Švagr.