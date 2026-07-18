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VIDEO: Ranní rozcvička na lešení. Pavel před schůzkami vyšplhal k pilíři sv. Víta

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  9:51
Oblek vyměnil za polo tričko a místo do kanceláře zamířil brzy ráno na lešení. Prezident Petr Pavel se rozhodl na vlastní oči prověřit, jak probíhají práce na opěrném pilíři nejvýznamnější české katedrály.

Pavel vyšplhal k řemeslníkům do výšky nad třetím nádvořím. Specialisty sledoval přímo při práci na prvku, který pochází ze 14. století a aktuálně vyžaduje neodkladný zásah.

VIDEO: Zákulisí Hradu v jedné minutě. Pavel provedl diváky svým běžným dnem

Restaurátoři z pilíře totiž musí odstranit škodlivé soli, opravit praskliny a silně poškozené části kamene kompletně nahradit novými pískovcovými prvky.

„Na katedrále je práce doslova jako na kostele. Ještě před ranními schůzkami jsem se šel podívat, kolik odbornosti, trpělivosti a poctivého řemesla vyžaduje oprava jednoho z opěrných pilířů,“ komentoval to prezident.

Paralelně s opravou tohoto pilíře na svatém Vítu startuje i obnova oken vysokého chóru v interiéru, kde se mění zkorodované kotvy z roku 1757. Odborníci tam budou v příštích měsících restaurovat vitráže a vzácné historické malby se zemskými znaky.

Restaurátoři a kameníci zahájili další etapu oprav katedrály sv. Víta na Pražském hradě. Zaměří se na okna vysokého chóru a opěrný pilíř z 14. století. (9. června 2026)

Pavel si už na začátku loňského roku přímo v chrámu vyzkoušel náročnou práci horolezců, kteří tehdy po čtyřiceti letech kompletně luxovali prach z obřích oken a historických vitráží.

Katedrálu sv. Víta rozezní nové varhany. Na galakoncertu vystoupí Šporcl či Pavlica

Nynější rekonstrukce, do které Hrad ročně investuje desítky milionů korun, nijak neomezuje turistický ani bohoslužebný provoz uvnitř chrámu.

Prezident Pavel se podíval, jak probíjaí opravy katedrály
Restaurátoři a kameníci zahájili další etapu oprav katedrály sv. Víta na Pražském hradě. Zaměří se na okna vysokého chóru a opěrný pilíř z 14. století (9. června 2026)
Pražský hrad
Nové varhany v potemnělé katedrále.
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Témata: Petr Pavel, lešení

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