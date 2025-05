„Tato reforma vede k lepšímu zacílení dávek skutečně potřebným a větší motivaci k pracovní aktivitě,“ uvedl Pavel. Dosavadní systém byl nepřehledný pro občany i úřady, mimo to na něj dosáhli i lidé s relativně vysokými příjmy.

Pavel podepsal zavedení dávky pro studující rodiče malých dětí a sociální podpory vysokoškoláků z chudších rodin. Novela upravuje i životní minimum. Odborníci se obávají možných nepříznivých dopadů, které novela může mít na některé skupiny populace.

„Je třeba je pečlivě monitorovat a pokud se naplní, budu žádat příští vládu, aby určité parametry systému opravila,“ ubezpečil Pavel.

Podle prezidenta reforma nyní vynechává důležitou definici zranitelných osob, která nyní nezahrnuje samoživitele se staršími dětmi, dále opomíjí výši životního minima pro malé domácnosti, dopad na pracovní motivaci občanů v oddlužení či nastavení normativů na bydlení.

„Tato rizika se ukážou v praxi,“ sdělil prezident s odkazem na obavy odborníků.

„Přesto jsem přesvědčen, že reformu je třeba podpořit. Česko nyní získává jednodušší dávkovací systém, který je lépe cílený na nejohroženější domácnosti, může zlepšit čerpání těmi, kdo dávky skutečně potřebují, a jako celek více motivuje občany k práci, “ uzavřel.

Dopady zavedení takzvané superdávky na rozpočet se podle propočtů ministerstva práce a sociálních věcí pohybovaly od snížení výdajů o asi 2,5 miliardy korun po jejich zvýšení o zhruba 7,4 miliardy korun. Vliv na rozpočet po sněmovních úpravách předlohy ale není známý.

Poslanci například rozšířili v porovnání s vládní novelou okruh zranitelných osob s vyšší podporou o lidi s nárokem na vdovský nebo vdovecký důchod a na jeden rok o pozůstalé manžele či partnery. Snížili ale naopak částky energetického paušálu.

Okruh lidí s nárokem se zúží

Nový systém sociální pomoci bude nabíhat zhruba půl roku, tedy asi do března 2026. Senát požádal ministerstvo práce a sociálních věcí o to, aby vyhodnocovalo jeho dopady.

Nová dávka se bude skládat podle předlohy ze čtyř částí, a to z peněz na živobytí a na bydlení a z bonusu na děti a za práci či její hledání. Výše se odstupňuje podle příjmu a pracovní aktivity. Odstranit se mají body zlomu, kdy člověk při překročení výdělku byť jen o korunu pomoc od státu ztrácí. Podpora se bude lišit pro domácnosti s příjmem do 1,43násobku životního minima a nad něj.

Domácnost by mohla mít dvě nemovitosti, druhou by ale musela do tří let prodat. Vozidlo by mohl mít v průměru každý dospělý v rodině. Rozhodovala by i výše úspor. Mohly by být do 200 až 400 tisíc korun podle počtu členů domácnosti.

Část podpory na živobytí připadne jen domácnostem s příjmem pod 1,43násobek životního minima jejich členů. Podpora na bydlení bude dál pro lidi, kteří vydávají za byt či ubytování přes 30 procent příjmu. Částka bude vycházet z normativních nákladů a z energetického paušálu. Částky paušálu Sněmovna snížila s cílem úspor až 1,2 miliardy korun ročně.

Podmínkou pro získání peněz na dítě bude práce či její hledání a školní docházka dětí. Celkovou dávku zvýší pracovní bonus, který budou moci mít také lidé na rodičovské. Úřad práce bude moci žádat lidi se sociální dávkou kvůli dlouhodobé pracovní neschopnosti, aby si nechali po 380 dnech přezkoumat zdravotní stav.

Sociální dávky může podle nynějších pravidel čerpat až 29 procent obyvatel Česka. Podporu ve skutečnosti pobírá asi osm procent lidí. Po reformě by se měl okruh lidí s nárokem na pomoc od státu zúžit podle dřívějších odhadů asi na 22 procent lidí.

Průběžně aktualizujeme.