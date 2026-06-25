„Je potřeba jasně říci, že pokud je prezident v jakékoli delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoli součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí,“ řekl ve čtvrtek České televizi a Českému rozhlasu Pavel.
Podle Gerlocha ale Pavlovo tvrzení právně neplatí, protože podanou kompetenční žalobu nevěnoval konkrétně své pozici v delegaci, ale tomu, aby mohl na summit do Ankary jet jako součást zmíněné delegace.
Dívají se na nás jako na exoty. Ukazuje to nejednotnost v řízení státu a nejednotnost řešení otázek bezpečnosti. To už není legrace.